台股重挫散戶狂搶、個股成交前五大全都 ETF 零股前五大僅這檔個股

台股28日開低走低，最低一度大跌逾2,000點、跌破42,000點，散戶仍勇於進場搶買ETF。盤中成交量前五大全部都被ETF包辦，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾623萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾51萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）逾39萬張排名第三，元大台灣50（0050）逾33萬張排名第四，凱基台灣TOP50（009816）逾30萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括0050暴衝到5,330萬，元大高股息（0056）有602萬，台積電（2330）有555萬，00631L有500萬，009816有497萬，有四檔都是ETF，唯一進榜的個股只有護國神山台積電。