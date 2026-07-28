宏庭科技多線出擊 打造 Agentic AI+AI 資安雙成長動能

身為亞太區 Google Workspace 新簽約銷售冠軍，宏庭科技此次在Google Cloud Day 會場中重新定義了下一代工作場域——深度結合 AI 助手的「Agentic Workspace」。宏庭科技表示，未來的辦公環境將不再只是被動的生產力工具，而是能主動分析、預測並執行任務的智慧空間。

宏庭科技指出，除了系統上雲與營運數據的 AI 化，員工日常工作模式的變革更是企業敏捷發展的關鍵。因此針對擁有 2000 名以上員工的 3C 通路企業，克服極低停機容忍度與複雜的網域整併難題，將傳統地端郵件系統無縫升級至高度智能化的雲端協作平台。這不僅是單純的軟體升級，更是賦予企業跨部門資訊流通高度自主化的全面進化。

同時隨著生成式 AI 的普及，企業資安也迎來全新挑戰。未經公司授權部署的影子 AI（Shadow AI）以及新型態的資料外洩風險，已成為高階主管最關注的治理痛點。具備資安專業認證的宏庭科技，更於活動中提出「用 AI 防禦 AI 」的全方位安全治理架構。

宏庭科技能協助企業導入具備自動化威脅獵捕與事件分析能力的 AI 資安防禦架構，大幅縮短異常事件的應變時間。透過嚴密的存取控制、企業級防護機制與領先的威脅情資，為企業建立跨多雲環境的統一防護網，確保企業在高速發展 AI 應用的賽道上，兼顧嚴謹的法規遵循與核心機密安全。