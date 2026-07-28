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宏庭科技拿下雙料大獎 於 Google Cloud Day 上大展 AI 落地實力

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

博弘雲端（6997）旗下子公司宏庭科技（Microfusion Technology）日前拿下「2026 Google Cloud 台灣年度最佳合作夥伴」與「Google Workspace 亞太區新簽約銷售冠軍」雙料大獎，成為 Google Cloud Day Taipei 現場所有企業決策者諮詢的焦點。

宏庭科技觀察，今年與去年最大的不同，在於企業討論 AI 的焦點，AI 已逐漸從單一工具演進為可自主協作的企業工作模式。然而，要讓 AI 真正進入企業營運流程，仍須建立在現代化基礎架構、完整資料治理及企業級安全機制之上，這也是許多大型企業推動 AI 時最需要克服的挑戰。

要跨入 Agentic AI 時代，強大且彈性的雲端基礎設施是所有創新的基礎。宏庭科技指出，企業必須將複雜的數據轉化為 AI 能即時讀取的乾淨數據。憑藉深厚的雲端搬遷底蘊，宏庭科技不僅能協助跨國集團在零中斷的嚴苛標準下完成 33TB SAP 上雲，更引入 AI 現代化管理思維，讓企業以最直覺的自然語言，快速調取營運數據。

此架構實力已在數個產業實戰中獲得驗證。宏庭科技成功協助零售產業運用 AI 數據分析，精準預測鮮食庫存，大幅減少 30% 食材耗損，並帶動毛利提升逾 200%；亦協助大型金融集團建立安全合規的 AI 客服代理，不僅提升 30% 溝通效率，更帶動業務辦卡率成長 10%，成功打破企業看得到技術，卻難以落地的 POC 困境。

宏庭科技副總經理林音於會後表示：「從今年 Google Cloud Day 的熱烈反饋中，我們深刻感受到台灣企業對於生成式 AI 商業化的強烈渴求。宏庭科技的核心使命，就是將我們在 1,500 家客戶身上累積的深厚產業經驗，結合 Google 最前沿的技術趨勢，轉化為端到端可量化的商業解決方案。我們將持續扮演技術落地的關鍵推手，讓 AI 真正成為企業的獲利引擎。」

展望未來，宏庭科技將持續深化與 Google Cloud 的戰略合作，以前瞻的商業視野與務實的顧問服務，協助大型跨國集團與在地企業，在全球 AI 數位浪潮中突破重圍，打造具備指數型成長的長期競爭優勢。

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