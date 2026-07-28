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7-ELEVEN 布局中元商機 「AI天后」 創意拜拜拚業績增兩成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、西螺福興宮攜手推出專屬「普渡箱」，可一次完成代辦、代拜、代捐整合流程。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、西螺福興宮攜手推出專屬「普渡箱」，可一次完成代辦、代拜、代捐整合流程。7-ELEVEN／提供

隨著現在年輕世代對民俗月的態度大幅轉變，傳統習俗觀念改變也進一步影響消費行為，7-ELEVEN緊跟最新消費趨勢，迎接即將到來的8月27日中元節，除了保留傳統線上攜手宮廟推出「代客普渡服務」、預購保庇選品與多入商品優惠外，今年線下實體門市也在零食結構上創新，推出創意搞怪拜拜零食組合、電影《粽邪4》周邊商品。

因應民俗月除穢、淨身習俗，7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月20日推出結合各大媽祖信仰聖地的「保平安」主題選品，集結多款超商通路獨家商品，包括「白沙屯媽祖護佑平安御守」、「虎爺淨身平安包x隨身大御守」，以及「AI天后靈籤守護」、「白沙屯媽祖奈米神轎球吊飾」，打造獨一無二造型保庇下半年平平安安，還有「招財普渡金」、「地基主金」成套滿足祭祀需求。其中「AI天后靈籤守護」結合媽祖祈福意象與AI靈籤互動，24小時在線守護，切入年輕客層與話題中元祈福需求，預計引發一波話題。

7-ELEVEN同時攜手宮廟推出「代客普渡服務」多年，今年再度與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、西螺福興宮攜手推出專屬「普渡箱」，消費者就近至門市預購即可一次完成代辦、代拜、代捐整合流程，免奔波也能誠心參與中元普渡大法會；選擇宅配方案者將收到法師誦經祈福後的供品與贈品，選擇捐贈者則可將普渡箱直接轉贈社福機構，並獲贈感謝狀，誠意與善心一次到位。另外，看準時代趨勢民眾飼養寵物比例激增，今年再度攜手鎮瀾宮推出「代客毛孩普渡」，民眾捐贈後由宮廟代辦、代拜將犬貓寵物普品組進行普渡後，將再捐贈給流浪動物機構。

自有電商平台「7-ELEVEN i預購」、「i划算」鎖定公司行號、社區及家庭大量採購需求，推出箱購飲料、澎湃零食等多入數優惠組合，更有社群討論度高的夾心酥、洋芋片等休閒零嘴，讓消費者以更實惠的價格，一站購足中元普渡所需商品，結合「i划算」門市團購優惠，滿足線上選購與門市團購等多元採買情境，預估整體中元節業績可望較去年成長逾兩成。

白沙屯媽祖 白沙屯 媽祖

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