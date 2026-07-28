第26屆旺宏金矽獎清大、陽交大、逢甲及彰師大四校奪金

國內電子電機相關系所的奧斯卡金像獎「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」近日舉行第26屆頒獎典禮。清華大學作品「適用於即時且高品質影像生成之Transformer擴散模型處理器」及陽明交通大學作品「應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計」分別榮獲設計組評審團金獎。

應用組評審團金獎則分別由逢甲大學團隊作品「基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術」及彰化師範大學團隊作品「中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略」拿下。彰化師範大學團隊作品同時獲得應用組新手獎，單一隊伍就抱回總獎金新台幣70萬元。旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求勉勵獲獎學生持續展現科技創意，共同開創台灣的未來。

半導體一度被視為陷入停滯的「傳統產業」

國科會主委吳誠文致詞時表示，他於1988年自美返臺，見證臺灣半導體產業一路成長，對旺宏董事長吳敏求執著奮鬥的精神深感敬佩。

他回顧，過去數據科學與機器學習的熱潮席捲全球，半導體一度被視為陷入停滯的「傳統產業」，但隨著AI技術崛起，更讓人深刻體認有堅實的半導體基石才能讓軟體創新真正落地實現。如今台灣憑藉科技實力，創造經濟成長奇蹟，更有望躋身全球前二十大經濟體，是非常傲人的成就。

吳誠文強調，臺灣不能只滿足於製造的領先，未來創新不僅在電路或製程模組，而是從應用端到系統、材料設備皆要整合，政府也將持續推動臺灣建立完整的科技生態系，打造具國際競爭力的自主創新能量。

吳敏求指出，今年參賽作品緊密結合現代科技發展趨勢，充分展現台灣年輕世代豐沛的創新能量。藉由金矽獎的競賽平台，恭喜所有同學順利完成Last Mile，也感謝來自產學研界的評審熱情參與，旺宏金矽獎最珍貴的價值，在於優秀的創意作品，來自全台各大專校院的投入，讓年輕人才相互交流、激盪創意，同學們的作品表現很可能就是台灣未來重要科技產業的成果，台灣的未來，將由你們共同開創！

旺宏金矽獎是全國規模最大、歷史最久、獎金最高的半導體領域學生競賽，已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞台。本屆旺宏金矽獎共計有全國33所大專院校、274支隊伍參賽，近千位師生熱情參與；女性參賽人數達17.1%，創下歷屆新高，突顯科技女力逐漸崛起。除了AI作品參賽踴躍，在設計組及應用組競賽類別今年更新增「異質整合」(Heterogeneous Integration)，以引領先進封裝等前瞻技術研究。

智慧創新提昇效能 AI位居關鍵角色

贏得應用組評審團金獎暨新手獎的彰化師範大學團隊作品「中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略」，全由大學生組成的團隊成員蘇信甄及陳奎佑為解決在智慧工廠網路連線延遲的問題，透過結合中央控制器、三網卡設計與底層硬體分流技術，讓機器人及無人搬運車即使在充滿金屬干擾的廠房內穿梭，也能流暢連網，提昇智慧工廠運作效率，未來可望拓展至遠端醫療、危險環境無人機巡檢等對連線穩定度具有極高要求的領域。

同時獲得應用組評審團金獎的逢甲大學團隊洪群彧、葉星豪、卜云晴及范秩嘉共同開發的「基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術」，為解決晶片製程日益微縮、品質要求不斷提昇的挑戰，該系統檢測晶片時不只告訴工程師「哪裡有問題」，更能分析「為什麼有問題」並提供建議，檢測時間從原本2～4小時縮減至2～3分鐘，讓半導體檢測從「找瑕疵」進化為賦予專家大腦般的「抓病因」，大幅提昇檢測品質及效率。

設計組評審團金獎得主清華大學團隊成員盧柏彥、陳柏瑋、葉紹華、王庭佑提出了一款專為邊緣AI影像生成設計的 Transformer 擴散模型處理器晶片，可有效降低AI影像生成過程中的記憶體及頻寬需求，讓高品質影像生成不再只能依賴大型資料中心，使用者在輸入文字描述後，即可秒生成影像。

另一隊奪得設計組評審團金獎的陽明交通大學團隊作品「應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計」，團隊成員尤彥博、薛天其及徐立軒透過優化處理器的架構及高平行度的設計，如同修建AI資料中心裡，負責連接GPU及交換器的高速公路系統，讓AI模型訓練在數千顆GPU間交換大量資料時，確保資料能高速且可靠地傳送。

旺宏金矽獎每年皆邀請不同的臺灣藝術家運用不同材質製作當屆獎座，今年由藝術家胡棟民以天體自然流轉為概念，精心設計本屆藝術獎座—「運行」，並於今年頒獎典禮現場展示，讓百餘位與會者欣賞金矽獎每年獨特的設計獎座，感受藝術人文的薰陶。