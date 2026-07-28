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力成超豐法說會倒數 扇出型面板級封裝進度受關注

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

封測大廠力成（6239）與超豐（2441）今日下午將召開法說會，外界持續關注扇出型面板級封裝（FOPLP）進度，不過業界也說，封測廠的規格和晶圓廠的等級仍有不同，預期台積電（2330）在最高階的CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate晶片封裝面板載板上）晶圓級精密度最高也需要一段時間才會成熟，業界推測，實際仍看終端客戶採用速度，最快2028年下半年至2029年台積電領頭的技術革新才會看到商業效益挹注，進而帶動相關封裝產業升級。

業界說，方形的封裝種類多元，不應將FOPLP與CoPoS混為一談，FOPLP過往對應台積在手機領域耕耘多年的InFO，InFo受制手機微縮，近期早已量產的中低階面板級封裝配合相對成熟製程應用的升級提升成本效益。

至於更先進的先進封裝製程升級，業界觀察，屬於AI應用面積相對不在意微縮CoPoS也應運而生可提高單位晶圓切割晶粒數量，方形的工作檯中介層導入不見得使用玻璃材質，而用CoWoS既有的中介層，後續玻璃材質中介層則是客戶群可考慮的選項降低訊號損失惟良率存在考驗，後續還需再搭配先進製程3/2奈米與成熟製程堆疊先進封裝。

力成 封測 台積電

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