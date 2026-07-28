AI應用擴散 法人看好前沿科技企業的IPO熱潮

AI浪潮持續推動全球科技產業高速成長，市場焦點亦逐步從AI基礎建設延伸至更多新興應用。統一投信宣布推出統一前沿科技主動式ETF（00411A），透過主動式管理及全球布局，打造前沿科技與主流科技投資地圖。

00411A以全球科技發展脈絡為核心，區域配置方面，基金初期預計以美國約70%為核心，另配置台灣13%、日本8%、韓國6%及中國3%，掌握全球科技創新的源頭，以及亞洲AI供應鏈的長期商機。

統一前沿科技主動式ETF擬任經理人郭智偉表示，全球最具影響力的科技龍頭及具潛力的新創企業，多數誕生於美國，因此基金初期將以美國作為核心布局；00411A也同步配置台灣、日本及韓國等亞洲市場，掌握科技創新從研發、商業化到製造落地的完整投資機會，兼顧創新源頭與產業受惠商機。期待透過全球布局與主動選股，掌握科技產業由基礎建設走向新世代應用的長期成長機會。

產業布局方面，00411A初期主題配置規劃35%布局於AI基建、25%於能源基建，太空經濟13%、AI軟體應用10%、無人駕駛6.5%、量子計算6%、人形機器人4.5%。從目前具獲利支撐的產業賽道，到未來將改變世界的關鍵技術，參與科技產業不同階段的成長契機。

郭智偉指出，前沿科技並非遙不可及的新名詞，而是新技術進入大規模商業化前的重要階段。在選股策略上，00411A將以系統化的篩選架構作為選股基礎，希望避開僅有題材、缺乏競爭力企業的投資風險，提升長期投資勝率。

展望後市，郭智偉認為，大語言模型帶動的AI浪潮已進入第四年，目前仍以AI及能源基礎建設為主要驅動力，但隨著基礎建設逐步完善，AI應用將迎來快速擴散。市場普遍預期，未來幾年全球科技產業將迎來新一波科技IPO潮，更多具代表性的前沿科技企業有望陸續上市，為全球科技投資持續注入新動能，因此更需要透過主動管理，持續掌握科技世代快速更迭所帶來的投資契機。