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台英打開無人機合作大門 漢翔、雷虎打進歐洲鏈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台英打開無人機合作大門，台廠搶進歐洲供應鏈。台灣卓越無人機海外商機聯盟與英國國防產業協會（ADS Group）在法茵堡航展簽署合作備忘錄，建立台英無人機產業首個正式合作平台，台灣無人機供應鏈可望同步搶單。

台灣卓越無人機海外商機聯盟昨（27）日表示，近日由漢翔（2634）總經理莊秀美代表聯盟，與英國國防產業協會簽署合作備忘錄，雙方將建立研發與行銷交流平台、參與彼此的國際業務拓展計畫，並探索實質合作及雙邊投資。

業內指出，台英此次合作的核心受惠族群，包括主導的漢翔除代表聯盟推動台英合作，也已投入無全球定位系統（GPS）環境下的視覺導航、無人機系統整合及反制技術；雷虎（8033）產品涵蓋軍民兩用中大型無人直升機、微型無人機及海空無人載具；中光電（5371）則透過旗下中光電智能機器人，布局微型、監偵及垂直起降無人機，並掌握飛控模組、酬載相機與人工智慧辨識技術。

漢翔 歐洲 無人機

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