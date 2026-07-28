台美日打造超級資料中心 東元迎電力設備大單

輝達傳提供鉅資擔保，協助OpenAI承租軟銀位於美國俄亥俄州的超大資料中心，建立總投資額逾5,000億美元（約新台幣16.2兆元）、史上最大手筆的AI資料中心，鴻海（2317）可望拿到相關AI硬體大訂單之餘，這座資料中心後續需要龐大電力支援，業界預料，與鴻海已有電力相關合作的東元（1504）將順勢分食電力基建訂單。

對於與鴻海的合作進展，東元表示，雙方策略結盟持續推進，隨著全球資料中心需求強勁，除了優先深化亞洲市場布局外，也積極對接北美市場的長遠龐大算力商機，預計相關效應將隨專案推進陸續顯現。

隨著AI資料中心算力爆發，對外部電網銜接、廠務穩定度及電氣化設備需求顯著提升。東元指出，與鴻海結盟以來，專案小組持續密切溝通，核心方向是結合東元在變壓器、配電盤、不斷電系統（UPS）及發電機等電力設備優勢，搭配鴻海的伺服器與資通訊技術，共同切入模組化資料中心（MDC）一站式解決方案。

東元表示，北美作為全球超大型資料中心的核心戰場，長遠成長潛力極具想像空間，「東元絕不會缺席。」雖然海外超大型專案因電網銜接與相關配套審查，整體建置時程相對嚴謹，但雙方在全球與北美各項案場上均保持高度互動，只要有合適專案均會共同全力推進。

東元先前於法說會指出，受惠全球AI資料中心與電網強韌計畫驅動，重電與電力設備需求持續旺盛。隨著北美市場基礎建設逐步展開，與鴻海合作的北美AI資料中心相關專案，預計2027年進入收割期，成為驅動中長期營運成長的重要引擎。

法人分析，超大型AI資料中心對備用電力與斷電防護要求極嚴格，東元具高韌性電氣化解決方案與備用電力系統技術能力，機能滿足頂級AI機房的可靠性需求。