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輝達挺OpenAI打造超級資料中心 鴻海出貨有望爆發

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／台北報導
華爾街日報報導，輝達傳將提供OpenAI 2,500億美元（約新台幣8.1兆元）融資擔保，協助OpenAI租用日商軟銀集團在美國俄亥俄州的超大資料中心，建立總投資額逾5,000億美元（約新台幣16.2兆元）、史上最大手筆的AI資料中心計畫。路透
華爾街日報報導，輝達傳將提供OpenAI 2,500億美元（約新台幣8.1兆元）融資擔保，協助OpenAI租用日商軟銀集團在美國俄亥俄州的超大資料中心，建立總投資額逾5,000億美元（約新台幣16.2兆元）、史上最大手筆的AI資料中心計畫。路透

華爾街日報報導，輝達傳將提供OpenAI 2,500億美元（約新台幣8.1兆元）融資擔保，協助OpenAI租用日商軟銀集團在美國俄亥俄州的超大資料中心，建立總投資額逾5,000億美元（約新台幣16.2兆元）、史上最大手筆的AI資料中心計畫。

業界預期，鴻海（2317）身為OpenAI與軟銀的重要策略合作夥伴，將扮演要角，提供AI伺服器與資料中心硬體，出貨量可望爆發。亦即在輝達穿針引線之下，台美日科技大咖將共同啟動這項史上最大AI資料中心建設計畫。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI將租用軟銀集團位於美國俄州南部正在建設10GW（百萬瓩）的資料中心，進而發動這項總成本可能超過5,000億美元的計畫。

知情人士說，有輝達擔保，可讓軟銀以較佳條件舉債，因為OpenAI既未獲利，也非上市公司，拿不到投資級信評。報導指出，OpenAI已就租用該場址進行數周深入談判，Anthropic、微軟和 Google 也曾向美方洽詢。

根據討論架構，輝達將為一系列融資工具提供擔保，讓貸款方更放心出資。2,500億美元擔保將涵蓋資料中心租約和建設所需債務，但不包括內部輝達晶片。輝達另已投資OpenAI 300億美元，也在洽談為OpenAI採購晶片提供融資，金額可能達3,500億美元。

這類循環式資金安排已引發疑慮，外界擔心若投資風向轉變，或AI公司成長放慢，產業將更脆弱。輝達也在最近年報中警告，資料中心籌資安排可能壓低短期現金流量、增加客戶信用風險。

這座園區需約10GW電力，足以供應數百萬戶家庭，並需多年才能完工。第一階段預計2028年完成，約有800MW電力。日本承諾對俄亥俄州聯邦土地上天然氣發電案投資330億美元，做為換取較低關稅的對美投資承諾之一，並由軟銀能源營運。

業界認為，這次計畫中鴻海將是大贏家。鴻海已與OpenAI策略結盟，雙方聚焦下世代AI基建硬體設計與美國製造，結合OpenAI對AI產業新興硬體的洞察，與鴻海在伺服器與機櫃系統的實力，共同設計符合未來需求的AI資料中心硬體，預料將是此案AI伺服器與資料中心重要供應商。

OpenAI 輝達 軟銀

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