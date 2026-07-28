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竹科、熊本園區簽署MOU 台日科技合作跨大步
響應政府推動台日科技合作及半導體產業國際布局政策，深化與日本九州半導體聚落交流，竹科管理局局長胡世民昨（27）日與日本熊本縣知事木村敬、及三井不動產代表理事細田恭祐共同簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄，建立園區合作機制，未來將在半導體、新創育成、人才培育及產業交流等領域深化合作，共同打造臺日科技創新合作平台。
工研院昨天亦與三井不動產、熊本科學園區營運管理及交流中心（簡稱KSCM）簽署合作備忘錄。三方將以熊本科學園區為交流據點，聚焦汽車、機器人、AI及相關半導體供應鏈，整合技術、產業與研究資源。
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