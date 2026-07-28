Meta搶救智慧眼鏡買氣 打連環拳

隨著全球智慧眼鏡市場規模日益擴大，加上產品規格日益精進，用戶在使用時的隱私權爭議風波也愈演愈烈，讓龍頭廠Meta不得不端出新措施處理相關問題，藉此挽救市場信心與買氣。

由於部分智慧眼鏡具備拍照、錄影等功能，因此很可能在有意或無意之間侵犯到他人的隱私權，甚至很可能被有心人士拿來當作騷擾的工具，因此在北美市場一度掀起反智慧眼鏡的聲浪，讓這個正在快速萌芽發展的新興市場遭到挫折。

業界人士進一步解釋，當用戶戴上智慧眼鏡時，即便只是在聽音樂或導航，也會陷入「被標籤化焦慮」，深怕街上的人把自己當成偷拍狂或沒禮貌的人，進而產生極大的心理負擔與罪惡感，進而衍生出「科技罪惡感」，對產業發展形成阻礙。

對此，Meta近期總算祭出鐵腕政策，開始加強打擊利用Ray-Ban Meta智慧眼鏡進行偷拍、騷擾、搭訕與惡作劇的用戶；在軟體部分的具體方式是先從Instagram下手，移除可能違反規定的照片或影片，並進一步停權帳號。

至於裝置本身方面，Meta近期已推出更新，若偵測到提示燈遭遮擋，會直接停用相機功能，並傳出正在考慮下一代產品會設計更醒目的鏡頭，降低大眾的疑慮。