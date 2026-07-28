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蘋果AI眼鏡遲到…可能延至明年6月 玉晶光、揚明光等神經緊繃

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳昱翔／綜合報導
據外電消息指出，蘋果首款AI智慧眼鏡原先預估今年底前發表，如今隱私疑慮問題未解，很可能延至明年6月全球開發者大會（WWDC）才會正式亮相、 2027年底前上市。路透
據外電消息指出，蘋果首款AI智慧眼鏡原先預估今年底前發表，如今隱私疑慮問題未解，很可能延至明年6月全球開發者大會（WWDC）才會正式亮相、 2027年底前上市。路透

據外電消息指出，蘋果首款AI智慧眼鏡原先預估今年底前發表，如今隱私疑慮問題未解，很可能延至明年6月全球開發者大會（WWDC）才會正式亮相、 2027年底前上市。市場憂心，蘋果此舉恐對智慧眼鏡市場發展埋下不確定因素，將牽動玉晶光（3406）、揚明光（3504）、宏達電（2498）等相關概念股敏感神經。

這款代號N50的裝置將結合相機和AI功能，蘋果正設法在推出前先釐清隱私防線。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果這款代號N50的AI智慧眼鏡延後原因之一是工程和行銷團隊不只在打磨產品，同時也在調整隱私訊息，尤其是隱私問題已被蘋果Vision硬體團隊和其他部門列為首要解決的任務。

此外，目前AI智慧眼鏡龍頭廠Meta雖然已成功開拓此一市場，但也多次引發隱私爭議，反而成為市場發展的包袱，不少人對戴著包含鏡頭的智慧眼鏡仍感不安，擔心自己在職場、餐廳或公共場所談話時遭錄影，進而侵犯到個人隱私權，加上社群媒體持續熱議，讓許多人對這類產品抱持戒心。

對蘋果而言，推行AI智慧眼鏡壓力可能更大，因為過去十多年，隱私一直是蘋果產品形象核心，若罔顧隱私問題，很可能損及蘋果多年苦心經營的聲譽，但若不盡速推出新品，則可能市場持續被Meta所盤據，如何從中取得平衡，而且要打造符合用戶需求的產品，已成為蘋果開發團隊最大的課題。

針對蘋果AI智慧眼鏡規格部分，市場預期該產品將有多種風格，並搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的AI語音控制功能，同時蘋果也準備將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡中。

蘋果 智慧眼鏡 WWDC

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