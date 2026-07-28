聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果AI眼鏡遲到…可能延至明年6月 玉晶光、揚明光等神經緊繃
據外電消息指出，蘋果首款AI智慧眼鏡原先預估今年底前發表，如今隱私疑慮問題未解，很可能延至明年6月全球開發者大會（WWDC）才會正式亮相、 2027年底前上市。市場憂心，蘋果此舉恐對智慧眼鏡市場發展埋下不確定因素，將牽動玉晶光（3406）、揚明光（3504）、宏達電（2498）等相關概念股敏感神經。
這款代號N50的裝置將結合相機和AI功能，蘋果正設法在推出前先釐清隱私防線。
以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果這款代號N50的AI智慧眼鏡延後原因之一是工程和行銷團隊不只在打磨產品，同時也在調整隱私訊息，尤其是隱私問題已被蘋果Vision硬體團隊和其他部門列為首要解決的任務。
此外，目前AI智慧眼鏡龍頭廠Meta雖然已成功開拓此一市場，但也多次引發隱私爭議，反而成為市場發展的包袱，不少人對戴著包含鏡頭的智慧眼鏡仍感不安，擔心自己在職場、餐廳或公共場所談話時遭錄影，進而侵犯到個人隱私權，加上社群媒體持續熱議，讓許多人對這類產品抱持戒心。
對蘋果而言，推行AI智慧眼鏡壓力可能更大，因為過去十多年，隱私一直是蘋果產品形象核心，若罔顧隱私問題，很可能損及蘋果多年苦心經營的聲譽，但若不盡速推出新品，則可能市場持續被Meta所盤據，如何從中取得平衡，而且要打造符合用戶需求的產品，已成為蘋果開發團隊最大的課題。
針對蘋果AI智慧眼鏡規格部分，市場預期該產品將有多種風格，並搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的AI語音控制功能，同時蘋果也準備將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。