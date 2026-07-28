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電腦零件價揚 DIY變貴

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電腦零件漲不停，包括記憶體、顯示卡、硬碟與中央處理器（CPU）等接力漲價。

過去自己組裝（DIY）電腦的價格過去只要3萬元，現在要4萬元以上，而且愈晚買可能愈貴。

受到GPU龍頭輝達（NVIDIA）已經向下游顯示卡製造商，發出調漲顯卡GPU套裝價格通知，加上記憶體、硬碟等電腦零組件價格早就飆漲。

通路業務分析，輝達RTX 5060顯示卡公版原始定價1.09萬元，但漲價後的最終價格可能會落在1.20萬元到1.31萬元左右，變貴約1,000至2,000元，漲幅落在10%到20%，目前通路也積極提前備貨。

通路業者指出，以記憶體D5的32G來說，去年的10月左右大概是2,000到3,000元，今年以來已經漲到大概1.2萬元至1.3萬左右。至於硬碟，以前可能大概也是2,000到3,000元，現在可能漲一倍至兩倍。

因此，以前DIY電腦遊戲主機約3萬元上下，現在因為記憶體等零組件都在漲價，增加至少1萬元左右。

輝達 顯示卡

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