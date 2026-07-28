輝達顯卡再漲價 售價最高調升三成

顯卡市場再吹起漲價風，三星第3季DRAM報價喊漲20%，市場觀察，恐連動南亞科（2408）與華邦電（2344）等國內記憶體同業報價同步上揚。

據悉，因應DRAM價格持續走揚，輝達近期再調漲顯卡售價約二至三成，是今年1月、5月之後，第三次漲價，有助華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）、麗臺（2465）等板卡廠後市。

根據科技媒體BenchLife報導，輝達已經向下游顯示卡製造商再次發出GPU套裝（GPU+顯示記憶體）漲價通知，主要原因依舊是記憶體價格持續上漲。事實上，現在不論是輝達、超微（AMD）還是英特爾的合作夥伴，每個季度都得面對原廠報價提高的可能性。

輝達在5月份時，只有針對高階的GeForce RTX 5090系列顯示卡發出漲價通知，當時，其他型號的顯示卡並未受到波及，這次則是順勢調整產品線中的其他GeForce產品。

再往前追溯，今年1月兩大GPU廠輝達和AMD也曾上調記憶體價格，據稱漲價幅度依規格不同約在10%至15%。

受到漲價傳聞的影響，零售通路的顯示卡經銷商最近正處於慌亂惜售的狀態。某中國大陸電商平台顯示，從上周23日開始，多款主流顯示卡已大規模下架。

另有一些調價動作較快的通路，已經顯現新一輪漲價潮的跡象。以某知名中國大陸品牌的16GB GDDR7視訊記憶體RTX 5070 Ti顯示卡為例，截至上周24日最新價格一天內由人民幣9,299元漲至1.07萬元。同款顯示卡在 1月漲價前的定價約人民幣8,000元，去年11月則約人民幣7,200元就能買到。

據悉，此次漲價同時涉及GDDR7視訊記憶體和上一代GDDR6視訊記憶體。目前一顆3GB GDDR7晶片的價格已漲至60至70美元之間，而標準2GB GDDR7晶片價格暫時為20美元。這意味著，儘管3GB視訊記憶體提供多出50%的容量，其成本卻達到三倍。

微星董事長徐祥先前表示，目前記憶體供貨能見度很短，大約只有一個月，原廠的交貨狀況是每個月告知可交多少貨，完全無法看到下個月供貨狀況，價格也還未知，無法精準掌握供貨量跟成本，這導致業務面臨挑戰，除需要隨時跟客戶報價，客戶也需要較長時間評估是否接受。

徐祥表示，今年消費性市場產品出貨量將下滑10至20％，但單價反而提升，且同業都嚴控毛利率不殺價，對微星整體獲利也將帶來幫助。