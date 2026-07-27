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台灣大公開藍碳復育計畫成果 將廢棄魚塭轉變為碳匯濕地

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）呼應7月 26 日「保護紅樹林生態系統國際日」，27日首度公開「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」科學實驗成果。位於台南市台江國家公園、面積2.7公頃的紅樹林復育場域，經長期監測，已從碳排放（源）成為碳吸存（匯）系統，土壤有機碳較種植紅樹林前基線增加32%，不易分解的有機碳比率亦同步提高，顯示碳進入底泥後，逐步形成穩定的封存狀態。

台灣沿海分布大量廢棄魚塭、鹽田與退化濕地，泰國、印尼、越南等東南亞國家亦留有大量廢棄養殖池。過去因缺乏複合式養殖操作方法，難以累積長期科學監測數據，無法轉化為具備國際認證效益的自然碳匯。台灣大與學術機構合作，自研發復育技術，於量測方法端建立資料，到串接產、官、學與社區形成藍碳復育與監測架構，可對外輸出成為東南亞、太平洋島國與中南美洲沿海廢棄魚塭的復育技術與碳匯量測範本，擴大全球沿海藍碳網絡。

本計畫為國科會「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發」計畫重要成果，由中興大學教授林幸助團隊執行科學監測。場域共種植3,200株紅樹林，自2025年起，定期追蹤植株生長、土壤、水質及生物多樣性變化。監測結果顯示，場域每公頃每年碳吸存率達54.75公噸二氧化碳當量，整體碳匯效益達102.2公噸，建立紅樹林自然碳匯復育增匯的科學基礎。

復育場域同步展現水質淨化與生物多樣性提升的共效益。復育場域對銨鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽及磷酸鹽的去除率介於 45%至88%，有助於降低沿海優養化水體的氮、磷負荷。生態調查則記錄到魚類、鳥類及底棲無脊椎動物的種類與數量均明顯增加。

中興大學教授林幸助表示，計畫結合自然增匯、永續養殖、水質淨化與生態系服務概念，發展全國首創之「紅樹林複合式養殖系統（IMAS）」，作為因應氣候變遷與淨零轉型之創新自然解方，不但能將劣化且排放二氧化碳之沿海濕地，翻轉為吸存二氧化碳之碳匯，還提供具體科學數據，亦證實復育紅樹林能提升生物多樣性。相關技術整合綠色金融、水質改善、海岸保護與社區永續等多元效益，結合「里海」理念，建立兼顧生產、生態與生活之藍碳治理模式。

台灣大哥大同步攜手農業部生物多樣性研究所，將科學監測方法轉化為公民科學教材。截至6月底已完成23場校園推廣課程，帶領403位學童認識碳匯概念並參與生態觀測。下半年將辦理「紅樹林藍碳推廣種子教師工作坊」與「碳匯測量工作坊」，培訓在地社區志工與高中生投入紅樹林量測與資料紀錄。

復育 紅樹林 東南亞

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