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市場傳黨政軍條款將放寬…台灣大有望買凱擘 凱擘說：要問買方

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
凱擘大寬頻27日宣布，8月1日起推出凱擘新速代10G，預計今年底經營區涵蓋率達93%，明年3月完成100%涵蓋。圖為凱擘董事長盧榮輝（中）、凱擘總經理謝明益（右2）等人合影。 中央社
凱擘大寬頻27日宣布，8月1日起推出凱擘新速代10G，預計今年底經營區涵蓋率達93%，明年3月完成100%涵蓋。圖為凱擘董事長盧榮輝（中）、凱擘總經理謝明益（右2）等人合影。 中央社

凱擘旗下光纖上網服務凱擘大寬頻27日發表「凱擘新速代10G」服務，攜手台灣大（3045）推動寬頻網路相關加值影音服務。市場關注《有線廣播電視法》部分條文修正案鬆綁「黨政軍條款」鬆綁至上限1%，未來台灣大可望合法併購凱擘。凱擘大寬頻董事長盧榮輝表示，歡迎法令鬆綁和相關政策開放，對資金活水進入產業絕對有幫助，也希望AI或內容廠商能加入，帶動台灣整體數位基礎建設與消費端的雙贏發展。

市場傳出立法院明日院會將討論多項法案，其中有廣法部分條文修正案更可能一次完成二、三讀。對於台灣大到底要不要買凱擘，盧榮輝說：「那要去問買方要不要買。」強調首先要法令鬆綁，樂見產業有活水加持。凱擘大寬頻總經理謝明益也表示，從產業發展的角度來看，修法是好事，產業好了，對民眾消費端也會是好事。

富邦集團董事長蔡明忠原本計畫以台灣大股權換股收購凱擘，但因為黨政軍條款嚴禁政府持股企業轉投資媒體，因此換股計畫改為蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興成立的大富媒體買下凱擘。台灣大及台灣固網成立之初交叉持股，台灣大併購台灣固網後，台灣固網及台固投資成為子公司，原本持有台灣大約27%股權被列為庫藏股，一直被視為未來買下凱擘股權的策略工具。

近期立法院推動修法放寬黨政軍條款，也給了相關企業莫大希望，包括凱擘有望與台灣大合併，中嘉、TBC甚至頻道業者也可能上市櫃。近期有線電視系統業者也開始陸續分割內容、寬頻事業，轉進資本市場掛牌，獲得更多資金關注。

凱擘 台灣大 立法院

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