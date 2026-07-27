富士康工業互聯擬砸逾人民幣10億元 競價回購股份

鴻海子公司富士康工業互聯決定以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額約人民幣10億至20億元，以維護公司價值及股東權益。

鴻海公告指出，富士康工業互聯近期連續20個交易日內股票收盤價格跌幅累計達到20%，基於對未來發展前景的信心及對長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮財務狀況以及未來的盈利能力的情況下，依據相關規定，擬通過集中競價交易方式進行股份回購，以推進股票市場價格與內在價值相匹配，維護公司價值及股東權益。

鴻海表示，富士康工業互聯這次回購股份的價格每股不超過人民幣103元，回購資金總額不低於人民幣10億元，不超過人民幣20億元。回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過3個月。