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昕力資訊、Juxta簽署跨國合作代理協議 成功切入國防科技市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

昕力資*（7781）27日宣布與美國尖端科技大廠Juxta簽署跨國合作代理協議。昕力資訊不僅取得Juxta核心技術在台灣與全球市場的代理銷售與整合權利，更規劃將Juxta領先全球的美軍實戰級無衛星定位技術「全域定位系統（Universal Positioning System）」整合至昕力的AI軟硬體一體化架構中，將技術領域延伸至國防科技、災害應變、醫療院所及智慧物流等高合規與高韌性需求產業，攜手搶攻龐大的全球主權AI與跨產業科技新藍海商機。

昕力資訊總經理葉怡蘭指出，國防、醫療、防災與智慧物流等產業對於數據主權與資安合規有著最高等級的要求，此次與Juxta的合作不只是單純代理，更核心的策略是結合這套美軍級的 UPS 技術與昕力自主研發的 AI 軟體產品進行深度整合，為台灣及亞太地區於國家安全、災害應變、醫療院所、智慧物流、無人設備控制等多元場域需求的高合規客戶，提供防干擾、高韌性且可高度客製化的地端AI全套解決方案，在龐大的全球主權AI與跨產業的科技新藍海搶奪先機。

Juxta創辦人兼執行長John Ferrara表示，傳統 GPS 衛星定位在室內、地下與複雜的特殊環境中長期存在定位盲點，Juxta 研發的全域定位系統正是為突破這些極限而生，無需額外購買昂貴硬體就能導入，即使離線也不影響定位服務，能克服物理空間、地形等限制，將實體空間轉化為可即時追蹤的數位環境。透過這次合作，我們借助昕力資訊強大的系統整合能力與業務版圖，將這套新科技引進亞太市場，共同為跨產業與高合規產業打造零死角、高韌性的定位新基準。

昕力資訊深耕金融業有成，拿下台灣七成以上金融業客戶，近年在智慧醫療領域布局效益也開始顯現，相繼拿下大型醫療機構在醫療數據相關的指標標案，累計今年上半年營收約4.3億元，年增14.6％，法人看好下半年可望維持雙位數成長。

此次與Juxta合作，將技術領域延伸至高合規與高韌性需求產業，未來將在國防科技、國家安全、災害應變、醫療院所、智慧物流、無人設備控制等新領域，開啟新的業績成長動能。

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