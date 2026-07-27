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AI晶片檢測需求持續爆發 矽格追加子公司聯測資本支出20億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI晶片檢測需求持續爆發， 矽格追加子公司聯測資本支出20億元。聯合報系資料照
AI晶片檢測需求持續爆發， 矽格追加子公司聯測資本支出20億元。聯合報系資料照

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）今日發布重訊表示，其子公司矽格聯測公司於今（27）開董事會，通過新台幣20億資本支出追加案。為配合公司未來2年之AI客戶擴充產能需求。

矽格表示，此次新資本支出追加主要目的為因應國外大型美系CPU/GPU設計公司產能需求，擬購買機器設備及無塵室裝修升級。此布局除了擴大子公司營運規模，也能緩解母公司緊繃的產能吃緊狀況。

受惠AI晶片檢測需求強勁，國內封測廠今年幾乎全面加碼資支出，矽格稍早也上修今年資本支出已由原先規劃的 59 億元大幅上調至 88 億元（增幅約 49%）。主要投入增加採購 AI、ASIC、矽光子、高速運算（HPC）及光通訊晶片等先進製程測試設備。

矽格表示，該公司今年2月新購湖口廠無塵室整建順利，相關產能已全數被國外大客戶提前預訂。隨著先進製程設備陸續到位，部分廠區已在7月加入量產。竹東中興新建高科技廠房整體進度超前，預計將於2026年第4季完工，2027年第1季加入量產。如今子公司矽格聯測的擴大資本支出，面對AI相關的半導體浪潮，矽格積極推進布局，對於半導體後市及後續營收展望樂觀看待。

矽格 晶片

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