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愛立信行動趨勢報告：5G SA商用化持續加速 5G用戶2031年將突破64億
最新一期《愛立信行動趨勢報告》指出，全球5G用戶數已達31億，預計2031年將突破64億，屆時東北亞地區（含台灣）的5G滲透率則可望超過90%。
隨著5G獨立組網（SA）部署擴大，電信商正持續推動差異化連接（Differentiated Connectivity）發展，依不同應用需求提供具品質保障的連線服務。目前全球已推出超過80項商用服務，年成長率達58%，顯示差異化連接正加速邁向規模化，並延伸至企業、公共安全等應用場景。
報告指出，AI正快速改變行動網路的流量型態。隨著AI助理、智慧眼鏡等裝置普及，AI應用將更仰賴即時資料上傳。報告預估，2031年全球行動網路上行流量將較2025年成長三倍，對高效能上行、低延遲與即時處理能力提出更高要求，原本以下行為主而設計的網路，也必須演進以應對未來上行傳輸更密集的挑戰。
展望6G，首批可實施的技術標準預計於2028年完成制定。AI原生6G將支援整合感測與通訊（ISAC），並促進地面與衛星網路無縫整合，為未來智慧應用提供更完善的網路基礎。
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