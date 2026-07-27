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威剛宣布公開收購琉園已達成
威剛（3260）今日公告公司公開收購琉園股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿，公開收購琉園已達成。
威剛說明，公開收購期間：115年7月8日起至115年7月27日止以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成：已達成。
該次公開收購所定之最低收購數量為琉園普通股10,000,000股，累積應賣股數已於115年7月8日超過前述最低收購數量。並已於115年7月8日依「公開收購發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊觀測站公告。
威剛說明，應賣有價證券之數量、實際成交數量：(1)應賣股份總數為15,986,287股。(2)實際成交數量為15,986,287股。支付收購對價之時間、方法及地點：於收購期間屆滿日(115年7月27日)次日起算五個營業日(含第五個營業日)以內，即115年8月3日前(含當日)支付予應賣人。
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