快訊

電煙少女的獨白（中）／校內地下販煙鏈拿貨方便 藏衛生棉老師抓不到

電煙少女的獨白（上）／同學邀試試看說不會上癮 我就這樣「入坑」了

影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

聽新聞
0:00 / 0:00

CPO交換器正式跨入量產 輝達、博通小量出貨但三大瓶頸浮現

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

共同封裝光學（CPO）正開始進入實際出貨階段。集邦27日表示，輝達（NVIDIA）新一代Spectrum-X CPO交換器已出貨給部分合作夥伴，博通（Broadcom）51.2T Bailly CPO交換器也持續小量出貨，象徵CPO正式跨入量產，不過光引擎良率、矽光子供應及先進封裝產能，將決定後續放量速度。

輝達Spectrum-X CPO交換器由輝達與台積電（2330）共同開發，採用COUPE先進封裝製程，整體處理能力達400 Tb/s，預計2026年下半年進一步擴大產能。博通51.2T Bailly CPO交換器則由台達電（2308）、Micas Networks協助導入量產，與傳統可插拔式光收發模組相比，功耗最多可降低70%，並已有Meta等超大規模資料中心業者完成部署驗證。

CPO將光學元件直接整合至交換器ASIC周邊，可縮短電訊號傳輸距離並降低功耗，被視為AI資料中心交換器持續提高傳輸頻寬後的重要技術方向。不過，從小量出貨走向大規模放量，供應鏈仍有多道關卡要跨越。

集邦指出，第一項瓶頸來自光引擎。光引擎須整合雷射、調變器等元件，製程複雜且對良率要求極高，同時還要處理散熱問題，目前僅少數供應商具備穩定量產能力。

其次，矽光子晶圓代工及後段封裝對製程精度、可靠度要求較高，產能建置所需時間也較長，短期供給彈性有限。第三項壓力則來自先進封裝，CPO交換器對COUPE等製程的依賴程度提高，但AI晶片與高效能運算產品同樣需要相關產能，使CPO必須與其他高階晶片競爭有限的封裝資源。

面對供應壓力，業者也開始採取不同策略。部分雲端服務商透過長期採購協議鎖定產能，並直接投資上游矽光子業者；輝達則深化與台積電合作，強化設計至先進封裝的垂直整合；Google等業者也加快自行開發光學元件，降低對外部供應商的依賴。

集邦預期，隨CPO交換器在2027至2028年進入放量期，垂直整合將成為產業新常態。能同時掌握矽光子設計、光引擎製造及先進封裝資源的業者，將更有機會突破供給限制，搶占下一波AI資料中心高速傳輸商機。

CPO 輝達 博通

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891四進四出、成分股更全面

韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

大立光CPO進度確立先進光漲停只是補漲第一步？

先進封裝四波產業大潮

相關新聞

邑昇現增公司債募資收足3.6億元 低軌衛星訂單今年出貨

邑昇（5291）今日宣布完成2026年度募資計劃，為充實未來營運資金、償還銀行借款並強化財務結構，公司於今年啟動現金增資及國內第二次無擔保轉換公司債發行，主辦券商為統一證券。其中，現金增資案已於7月13日完成股款收足，發行普通股2,000千股，每股認購價格新台幣53元，實收股款總額達新台幣1.06億元；另國內第二次無擔保轉換公司債亦於24日收足債款新台幣2億元，預計將於7月29日掛牌交易。兩項募資合計3.06億元，邑昇將進一步提升資金運用彈性，支應未來營運成長與產能擴充需求。

竹科與熊本科學園區簽署合作備忘錄 攜手打造臺日半導體創新平台

竹科為配合政府推動臺日科技合作及半導體產業國際布局政策，深化與日本九州半導體聚落交流，竹科管理局(以下簡稱科管局)胡世民局長於今（115）年7月27日與日本熊本縣木村敬知事及三井不動產細田恭祐代表理事共同簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄，正式建立園區合作機制，未來將在半導體、新創育成、人才培育及產業交流等領域深化合作，共同打造臺日科技創新合作平台。

恩智浦攜手大聯大世平與成功大學 推動Edge AI機器人應用開發

隨著Edge AI與智慧機器人應用快速發展，全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP 再度攜手半導體零組件及研發支援通路商大聯大世平集團，參與由國際工程與科技學會（IET）台北分會主辦，國立成功大學工程科學系與國立成功大學敏求智慧運算學院合作的「Race to Robot — NXP Edge AI 應用工作坊」，以「從構想到開發」為題，於7月24日在國立成功大學旺宏館舉辦，吸引全台13所大專校院近60名學生參與，透過機器人應用開發為核心，引導學生從真實問題發想使用者情境。

磐儀攜手統一資訊 智慧倉儲方案成功導入智慧工廠

工業電腦廠磐儀（3594）27日宣布，與資訊整合服務商統一資訊攜手打造的WMS智慧倉儲解決方案，已正式導入磐儀智慧工廠並順利上線運作，雙方合作邁入實地驗證。此方案結合磐儀工業用PDA行動裝置與統一資訊 LumineOne WMS（倉儲管理系統）軟體優勢，推出軟硬整合的智慧倉儲解決方案，協助製造業從人工作業升級為數位化管理。

恩智浦攜大聯大世平、成大 Edge AI 平台前進校園培育機器人開發人才

隨著Edge AI加速走進智慧機器人應用，產業對軟硬體整合人才的需求也持續升高。恩智浦半導體攜手大聯大世平集團，參與由國際工程與科技學會（IET）台北分會主辦的「Race to Robot—NXP Edge AI應用工作坊」，吸引全台13所大專院校、近60名學生參加，透過業界級平台實際開發機器人應用。

微星推出全新第六代 AMD EPYC伺服器平台陣容

微星（2377）發表搭載第六代AMD EPYC伺服器處理器的全新伺服器平台陣容，透過SP7與SP8平台架構，協助資料中心因應AI、雲端、高效能運算、虛擬化與關鍵業務工作負載的現代化需求。SP7平台最高支援每顆處理器256核心與512執行緒，適合追求高密度與高效能的部署環境；SP8平台最高支援每顆處理器128核心與256執行緒，為主流部署提供效能、密度與效率之間的平衡選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。