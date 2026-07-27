CPO交換器正式跨入量產 輝達、博通小量出貨但三大瓶頸浮現

共同封裝光學（CPO）正開始進入實際出貨階段。集邦27日表示，輝達（NVIDIA）新一代Spectrum-X CPO交換器已出貨給部分合作夥伴，博通（Broadcom）51.2T Bailly CPO交換器也持續小量出貨，象徵CPO正式跨入量產，不過光引擎良率、矽光子供應及先進封裝產能，將決定後續放量速度。

輝達Spectrum-X CPO交換器由輝達與台積電（2330）共同開發，採用COUPE先進封裝製程，整體處理能力達400 Tb/s，預計2026年下半年進一步擴大產能。博通51.2T Bailly CPO交換器則由台達電（2308）、Micas Networks協助導入量產，與傳統可插拔式光收發模組相比，功耗最多可降低70%，並已有Meta等超大規模資料中心業者完成部署驗證。

CPO將光學元件直接整合至交換器ASIC周邊，可縮短電訊號傳輸距離並降低功耗，被視為AI資料中心交換器持續提高傳輸頻寬後的重要技術方向。不過，從小量出貨走向大規模放量，供應鏈仍有多道關卡要跨越。

集邦指出，第一項瓶頸來自光引擎。光引擎須整合雷射、調變器等元件，製程複雜且對良率要求極高，同時還要處理散熱問題，目前僅少數供應商具備穩定量產能力。

其次，矽光子晶圓代工及後段封裝對製程精度、可靠度要求較高，產能建置所需時間也較長，短期供給彈性有限。第三項壓力則來自先進封裝，CPO交換器對COUPE等製程的依賴程度提高，但AI晶片與高效能運算產品同樣需要相關產能，使CPO必須與其他高階晶片競爭有限的封裝資源。

面對供應壓力，業者也開始採取不同策略。部分雲端服務商透過長期採購協議鎖定產能，並直接投資上游矽光子業者；輝達則深化與台積電合作，強化設計至先進封裝的垂直整合；Google等業者也加快自行開發光學元件，降低對外部供應商的依賴。

集邦預期，隨CPO交換器在2027至2028年進入放量期，垂直整合將成為產業新常態。能同時掌握矽光子設計、光引擎製造及先進封裝資源的業者，將更有機會突破供給限制，搶占下一波AI資料中心高速傳輸商機。