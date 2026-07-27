FortiBleed駭客事件遭點名 中華資安：系統未遭入侵

中華資安表示，近日媒體報導「FortiBleed事件，駭客點名台灣各產業指標性企業」提及中華資安，中華資安表示，內部資訊系統運作正常，未遭入侵或資料外洩。出現在情資名單，是因協助客戶完成產品註冊，並非系統遭駭。

今年6月，威脅情報平台InfoStealers揭露，全球逾7萬台美商Fortinet生產的FortiGate防火牆及SSL VPN設備登入憑證，疑似遭竊取外洩，相關事件被稱為「FortiBleed」，引發各界關注。近日媒體報導，駭客公布多家台灣企業情資名單，中華資安也名列其中。

中華資安今天透過新聞稿表示，本次情資提及中華資安名稱，是因過去協助Fortinet原廠銷售設備給客戶時，依原廠合作夥伴作業流程，使用合作夥伴帳號完成產品註冊及技術支援，使中華資安網域資訊出現在外部情資資料中。相關情資僅反映原廠產品的註冊關聯資訊，非關中華資安內部環境。

中華資安表示，資安情資團隊在今年6月中旬即透過多個國際資安情資管道，主動掌握相關訊息，並於第一時間完成經手設備的清查與客戶通報；同時提供受影響客戶明確的緊急應變程序與強化防護指引，包含憑證重置、多因素驗證MFA啟用、縮小攻擊面並限制管理存取權限、韌體更新等，協助客戶確保設備安全。

另外，中華資安表示，基於審慎原則，已完成內部所有資安與網通設備的全面盤查，確認均處於安全無虞狀態。