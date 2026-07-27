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集邦科技：輝達、博通CPO開始交貨 OE、先進封裝成瓶頸

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）最新光通訊產業研究，隨著輝達出貨新一代Spectrum-X CPO交換器給部分合作夥伴、博通的51.2T Bailly CPO交換器持續小量出貨，象徵共同封裝光學（CPO）正式邁入量產階段。然而，光引擎（OE）、矽光子晶片、先進封裝等核心元件的供給能力，將成為影響CPO交換器擴產速度的關鍵因素。

集邦科技表示，Spectrum-X CPO交換器由輝達與台積電合作開發，採用COUPE先進封裝製程，處理能力達400 Tb/s，2026下半年產能將進一步擴大。博通51.2T Bailly CPO交換器由合作夥伴台達電、Micas Networks協助導入量產，較傳統可插拔光收發模組可降低功耗達70％，已有Meta等超大規模業者完成部署驗證。

CPO整合光學元件至交換器ASIC周邊，達到降低功耗的效果，成為下一代高頻寬交換器的核心發展方向。但據集邦科技觀察，CPO交換器正面臨三項供給瓶頸：首先，光引擎須整合雷射、調變器等元件，製程複雜、對良率要求高，加上熱管理問題，僅有少數供應商具備量產能力。

其次，由於矽光子晶圓代工、後段封裝對精度與可靠度要求高，產能建置周期較長，短期內供給彈性不足。此外，CPO交換器對COUPE等先進封裝製程依賴程度大幅提升，但AI晶片、高效能運算也在競爭同類封裝產能，導致CPO供應鏈資源持續受到壓縮。

面對供應鏈壓力，領先廠商的因應策略呈現明顯分化。部分雲端巨頭透過長期採購協議鎖定供給，並戰略投資上游矽光子廠商。輝達與掌握先進封裝產能的集邦科技深化合作，達成垂直整合。

Google等業者則加速自研光學元件，以降低對外部供應商的依賴。集邦科技預期，垂直整合將成為新常態，能自主掌握矽光子設計、光引擎製造與先進封裝資源的廠商，將能在2027至2028年CPO交換器市場放量周期中取得領先優勢。

台積電 台達電 輝達

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