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竹科與熊本科學園區簽署合作備忘錄 攜手打造臺日半導體創新平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局胡世民局長(左起)，熊本縣知事木村敬及三井不動產代表理事細田恭祐，簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄。圖／竹科管理局提供
竹科管理局胡世民局長(左起)，熊本縣知事木村敬及三井不動產代表理事細田恭祐，簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄。圖／竹科管理局提供

竹科為配合政府推動臺日科技合作及半導體產業國際布局政策，深化與日本九州半導體聚落交流，竹科管理局(以下簡稱科管局)胡世民局長於今（115）年7月27日與日本熊本縣木村敬知事及三井不動產細田恭祐代表理事共同簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄，正式建立園區合作機制，未來將在半導體、新創育成、人才培育及產業交流等領域深化合作，共同打造臺日科技創新合作平台。

近年全球半導體產業鏈加速重組，日本積極推動半導體產業復興，熊本更因國際半導體大廠投資及相關供應鏈聚集，快速發展成為日本最具代表性的半導體重鎮。由熊本縣、合志市及三井不動產共同推動的熊本科學園區，以建構「日本型科學園區」為目標，結合研發設施、育成中心、共享無塵室、辦公空間及產官學交流平台，打造從研究開發、技術驗證到產業應用的完整創新生態系，並透過一站式服務協助海外企業及研究機構進駐日本市場。

新竹科學園區為全球最重要的半導體產業聚落之一，經過45年的發展，已建立完整的半導體供應鏈及創新研發生態系，聚集晶片設計、晶圓製造、封裝測試、設備材料及IC應用等上下游產業，形成世界級科技聚落。

科管局與熊本縣及三井不動產近年持續保持密切交流，雙方多次就科學園區發展、半導體產業布局及新創生態等議題交換意見。此次簽署合作備忘錄，不僅象徵雙方建立長期且制度化的合作夥伴關係，更呼應臺日共同推動科技創新及提升供應鏈韌性的發展方向。

未來科管局將持續秉持開放合作精神，深化與國際重要科技園區的夥伴關係，促進人才、技術及產業資源交流，協助園區廠商拓展海外布局，並攜手打造更具競爭力的全球半導體創新生態系。

熊本 半導體 竹科

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