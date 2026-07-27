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恩智浦攜手大聯大世平與成功大學 推動Edge AI機器人應用開發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦攜手大聯大世平與成功大學 推動Edge AI機器人應用開發。圖／恩智浦提供
恩智浦攜手大聯大世平與成功大學 推動Edge AI機器人應用開發。圖／恩智浦提供

隨著Edge AI與智慧機器人應用快速發展，全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP 再度攜手半導體零組件及研發支援通路商大聯大世平集團，參與由國際工程與科技學會（IET）台北分會主辦，國立成功大學工程科學系與國立成功大學敏求智慧運算學院合作的「Race to Robot — NXP Edge AI 應用工作坊」，以「從構想到開發」為題，於7月24日在國立成功大學旺宏館舉辦，吸引全台13所大專校院近60名學生參與，透過機器人應用開發為核心，引導學生從真實問題發想使用者情境。

善用邊緣運算與人工智慧，結合感測整合技術，打造具備實時反應能力的機器人應用，已成為新世代工程人才的核心課題。本次活動透過恩智浦i.MX 93 FRDM作為主要開發平台，內建NPU可支援低功耗Edge AI推論，並整合多元感測介面，可廣泛應用於智慧視覺、自主移動、環境感知等機器人場景，讓學生能以業界級裝置進行系統設計，並在恩智浦與大聯大世平集團工程師的引導下，逐項檢視系統架構、感測整合與Edge AI推論流程等關鍵設計，進一步強化解決問題與系統整合的能力。

參與「Race to Robot — NXP Edge AI 應用工作坊」的學子，分別來自國立成功大學、國立清華大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立虎尾科技大學、南臺科技大學、國立中央大學、國立中興大學、元智大學、國立高雄大學、國立雲林科技大學、國立彰化師範大學及國立臺中科技大學等13所大專院校。學生運用恩智浦最新解決方案，提出多項具體且富有創意的機器人應用構想，涵蓋生活環境改善、健康照護、人力短缺因應、以及機器人技術再進化等議題。

恩智浦並偕同大聯大世平集團，評選表現優異的團隊並頒發獎學金。本次共有5組隊伍獲獎，得獎作品分別為國立成功大學的「社區防淹水預警站」、國立成功大學「人形機器人的小腦」、國立臺灣科技大學「RoachHunter-93」、國立成功大學「睡眠感測床墊」、以及國立清華大學「步步高升」。未來，這些創新構想也可望結合NXP i.MX 93平台持續開發，逐步轉化為專題研究、競賽作品，甚至具備實際應用潛力的智慧機器人解決方案。

國立成功大學工程科學系主任賴槿峰表示：「透過恩智浦與大聯大世平集團的企業參與及跨校交流，學生能在專題初期建立更完整的系統觀，並在持續實作中累積解決問題的經驗。」

國立成功大學敏求智慧運算學院執行副院長李順裕表示：「希望透過產學合作，讓學生有更多機會接觸如何整合感測、運算、控制與軟硬體系統，打造能在真實環境運作的智慧機器人。」

大聯大世平集團產品行銷長杜啟瑞表示：「Edge AI正加速推動智慧機器人產業發展，也帶動從感測、運算到AI應用等完整技術生態的快速演進。面對產業需求，工程人才除了掌握AI技術，更需要具備系統整合與跨域協作能力。我們今年再度與恩智浦前進校園，希望透過此次工作坊，幫助學生提前接觸業界開發平台與實務流程，了解產品從概念到落地的完整歷程，從實作中培養系統思維與整合能力，讓創新構想更有機會發展成真正可落地的智慧機器人應用。」

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「高效能運算如同機器人的大腦，而要讓機器真正具備環境感知、實時決策與自主行動能力，關鍵在於感測、邊緣運算與人工智慧的深度整合。透過『Race to Robot — NXP Edge AI 應用工作坊』，我們看見台灣年輕科技人才的創新潛力。學生得以運用企業資源，從實作中掌握邊緣運算技術，並加速將創新構想轉化為具體應用。這不僅有助於為台灣智慧機器人領域，培育更多具備實作經驗與系統整合能力的新世代人才，也是恩智浦攜手學界與產業夥伴，實踐『共生、共好、共創』企業理念的重要里程碑。我們期待未來持續攜手推動台灣產業生態系發展，進一步強化整體競爭優勢。」

恩智浦 成功大學 機器人

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