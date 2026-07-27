磐儀攜手統一資訊 智慧倉儲方案成功導入智慧工廠

工業電腦廠磐儀（3594）27日宣布，與資訊整合服務商統一資訊攜手打造的WMS智慧倉儲解決方案，已正式導入磐儀智慧工廠並順利上線運作，雙方合作邁入實地驗證。此方案結合磐儀工業用PDA行動裝置與統一資訊 LumineOne WMS（倉儲管理系統）軟體優勢，推出軟硬整合的智慧倉儲解決方案，協助製造業從人工作業升級為數位化管理。

磐儀表示，此次導入以「WMS＋工業行動裝置」深度整合為核心，鎖定倉儲現場痛點，成功落地三大應用。首先，透過急件驗收看板，當產線有緊急進料需求時，系統即時顯示警示，取代人工電話或郵件通知，讓IQC人員可即時掌握狀況，縮短反應時間並避免缺料風險。

其次，在倉管流程方面，LumineOne WMS系統完整涵蓋入庫、出庫與庫存管理，支援批號、效期與序號追蹤，全面取代傳統手寫記錄與人工ERP輸入。導入後，透過自動驗證機制有效降低漏掃與輸入錯誤，磐儀工廠庫存正確率穩定維持在99%以上，同時串聯ERP與MES系統，實現資料同步與流程自動化。

第三，現場導入磐儀集團旗下磐旭智能研發的倉儲型6吋PDA裝置，支援條碼與QR Code掃描，與WMS即時連線。倉儲人員可直接在現場完成所有操作，無需往返工作台與產線，大幅提升作業效率。此外，系統提供精準儲位管理，降低新人上手門檻，減少對資深人員依賴。

磐儀於智慧製造工廠導入LumineOne WMS智慧倉儲管理系統，並搭配磐旭工業級PDA行動終端，成功打造完整的智慧倉儲解決方案。透過實際營運驗證，為現場作業帶來作業效率大幅提升、降低人工作業錯誤、提升庫存管理精準度及提升人員生產力與營運效益等四大核心效益。

磐儀科技董事長李明表示，磐儀的生態系布局完整且多元，台灣物聯網協會為重要的夥伴之一，並深知製造業數位轉型已成不可逆趨勢，此次率先於磐儀工廠導入LumineOne WMS智慧倉儲解決方案，驗證了磐儀在工業行動裝置的技術實力與統一資訊在WMS領域的經驗可有效結合，為客戶提供從前端操作到後台管理的一站式解決方案。

有了磐儀工廠的成功導入經驗，該方案也提供彈性部署選項，企業可依自身資安需求與IT架構，選擇最適合的導入模式，兼顧擴充性與成本效益，隨著智慧製造與數位轉型需求持續升溫，磐儀與統一資訊在智慧工廠成功導入LumineOne WMS智慧倉儲解決方案後，預期將進一步推動該方案普及至更多有意數位轉型的企業客戶，協助產業全面邁向自動化與數據化管理新階段。