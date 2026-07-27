宏碁今年第2季於泛歐 Chromebook市占率位居第一

隨著Edge AI與智慧機器人應用快速發展，全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP 再度攜手半導體零組件及研發支援通路商大聯大世平集團，參與由國際工程與科技學會（IET）台北分會主辦，國立成功大學工程科學系與國立成功大學敏求智慧運算學院合作的「Race to Robot — NXP Edge AI 應用工作坊」，以「從構想到開發」為題，於7月24日在國立成功大學旺宏館舉辦，吸引全台13所大專校院近60名學生參與，透過機器人應用開發為核心，引導學生從真實問題發想使用者情境。

2026-07-27 13:56