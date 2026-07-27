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宏碁今年第2季於泛歐 Chromebook市占率位居第一

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2026年第2季在泛歐Chromebook市場以36%市占率位居第一，年成長達8.4%，約為整體產業成長率的兩倍（均值2.5%），展現穩健的市場競爭力與動能。

本季成長受惠於教育市場需求提升，宏碁於北歐、西班牙及比利時、荷蘭與盧森堡等重點市場持續維持亮眼表現，並受部分教育標案挹注，帶動第2季Chromebook成長，進一步鞏固宏碁於當地市場的領先地位。

宏碁持續深耕Chromebook產品線，透過多元且完整的解決方案，滿足教育、企業及各細分市場的需求。未來亦將持續導入創新技術與產品，強化於全球市場的競爭優勢。

宏碁 荷蘭

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