恩智浦攜大聯大世平、成大 Edge AI 平台前進校園培育機器人開發人才

隨著Edge AI加速走進智慧機器人應用，產業對軟硬體整合人才的需求也持續升高。恩智浦半導體攜手大聯大世平集團，參與由國際工程與科技學會（IET）台北分會主辦的「Race to Robot—NXP Edge AI應用工作坊」，吸引全台13所大專院校、近60名學生參加，透過業界級平台實際開發機器人應用。

此次活動由成功大學工程科學系與敏求智慧運算學院合作，於7月24日在成大旺宏館舉行，主題聚焦「從構想到開發」。學生從實際生活問題出發，設定使用情境，再將感測、運算、控制及AI推論功能整合至機器人系統。

工作坊採用恩智浦i.MX 93 FRDM作為主要開發平台。i.MX 93內建神經網路處理器（NPU），可支援低功耗Edge AI推論，並整合多元感測介面，適用於智慧視覺、自主移動及環境感知等機器人場景。學生並在恩智浦與大聯大世平工程師協助下，逐步檢視系統架構、感測器整合及Edge AI推論流程。

參與學生來自成功大學、清華大學、台灣科技大學、台北科技大學、虎尾科技大學、南台科技大學、中央大學、中興大學、元智大學、高雄大學、雲林科技大學、彰化師範大學及台中科技大學。各組提出的應用橫跨生活環境改善、健康照護、人力短缺及機器人技術升級等領域。

恩智浦與大聯大世平也從中選出五組優勝團隊，包括成大的「社區防淹水預警站」、「人形機器人的小腦」及「睡眠感測床墊」、台科大的「RoachHunter-93」，以及清大的「步步高升」。這些構想後續可搭配i.MX 93平台繼續開發，進一步轉化為研究專題、競賽作品，甚至實際可用的智慧機器人解決方案。

成功大學工程科學系主任賴槿峰表示，透過企業參與及跨校交流，學生可以在專題初期建立更完整的系統觀，並在持續實作中累積解決問題的經驗。成大敏求智慧運算學院執行副院長李順裕則指出，希望藉由產學合作，讓學生實際接觸感測、運算、控制及軟硬體整合，打造能在真實環境運作的智慧機器人。

大聯大世平集團產品行銷長杜啟瑞表示，Edge AI正在加速智慧機器人產業發展，也帶動感測、運算及AI應用生態系快速演進。工程人才除了掌握AI技術，也必須具備系統整合及跨域協作能力，因此希望讓學生提前接觸業界開發平台與實務流程，了解產品如何從概念走向落地。