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超微推出Ryzen AI嵌入式 X100系列處理器 搶攻實體AI商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

超微(AMD)搶攻實體AI商機，該公司推出Ryzen AI嵌入式X100系列處理器，已於6月開始提供客戶樣品，預計將於今年第4季量產供貨。

超微表示，此系列處理器專為加速感知、推論與即時控制工作負載而設計，於單顆嵌入式系統單晶片上整合最多16個高效能Zen 5 CPU、獨立級整合式GPU及高能效NPU，而統一記憶體架構則可加速實際工作負載，藉此提升確定性並降低延遲。同時，此系列處理器可針對機器人、工業自動化、醫療，以及其他智慧即時嵌入式系統等實體AI應用進行最佳化。

超微也強調，實體AI系統需要的不僅是理論上的AI效能，系統必須在嚴苛的功耗、散熱與空間限制下，實現確定性的即時控制、AI工作負載協調排程及工業級可靠性。Ryzen AI嵌入式X100系列處理器可讓自主系統在其所處環境中可靠且迅速地進行感知、推論與行動，足以應對人形人形機器人、智慧製造、手術機器人與無人系統等高要求應用情境的需求。

同時，超微提到，X100系列處理器在CPU、繪圖與AI工作負載方面提供領先業界的運算能力。與Intel Core Ultra系列3處理器相比，此處理器多執行緒 CPU 效能提升高達2.1倍，以支援大規模並行處理，繪圖效能預期提升1.7倍；Token生成吞吐量則提升3.5倍。而對於需要高訊號處理、低功耗且小尺寸的應用，Ryzen AI嵌入式X100系列處理器與輝達Jetson Thor T5000相比，可提供高達3倍的峰值FP32效能。

超微 AMD 機器人

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