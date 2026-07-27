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微星推出全新第六代 AMD EPYC伺服器平台陣容

經濟日報／ 經濟日報記者／蕭君暉
微星推出全新第六代AMD EPYC伺服器平台陣容。微星／提供
微星推出全新第六代AMD EPYC伺服器平台陣容。微星／提供

微星（2377）發表搭載第六代AMD EPYC伺服器處理器的全新伺服器平台陣容，透過SP7與SP8平台架構，協助資料中心因應AI、雲端、高效能運算、虛擬化與關鍵業務工作負載的現代化需求。SP7平台最高支援每顆處理器256核心與512執行緒，適合追求高密度與高效能的部署環境；SP8平台最高支援每顆處理器128核心與256執行緒，為主流部署提供效能、密度與效率之間的平衡選擇。

微星最新伺服器平台陣容橫跨液冷GPU伺服器、19吋與21吋DC-MHS多節點平台，以及企業級伺服器。於AMD Advancing AI 2026期間，微星將展示CD270-S4091-X2多節點伺服器，展現第六代AMD EPYC伺服器產品線的最新布局。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示：「資料中心架構正逐漸走向以工作負載為導向的發展模式，客戶需要能依據不同部署目標精準選擇的系統平台。微星最新搭載第六代AMD EPYC伺服器處理器的平台陣容，提供企業在效能、密度、效率與維護便利性之間取得平衡的多元選擇，協助客戶隨著基礎架構演進，打造更具彈性的資料中心環境。」

AMD資深副總裁暨運算與企業級AI總經理Dan McNamara表示：「AMD企業AI技術已成為現代資料中心值得信賴的基礎，第六代AMD EPYC伺服器處理器進一步延續此一領先地位，帶來新一代效能、效率與擴充性。隨著企業持續擴展雲端、高效能運算、虛擬化與AI工作負載，EPYC處理器能為AI效能、基礎架構整合與創新提供可靠基礎，同時持續為支撐企業日常營運的關鍵業務應用與工作負載，提供領先的通用運算能力。」

微星 伺服器

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