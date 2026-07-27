企業遭勒索軟體攻擊升溫 資安署籲4招強化防護

數發部資安署表示，勒索病毒攻擊已成為企業面臨的主要資安威脅之一，近年駭客手法演變為結合竊取機敏資料、威脅公開外洩的雙重勒索模式，並利用AI提升攻擊自動化與精準化，呼籲民眾及企業透過落實系統備份、保持軟體更新等4大方式，強化資安防護。

資安署今天舉行記者會，資安署長蔡福隆表示，近年駭客組織朝產業化、分工化發展，使勒索病毒攻擊愈來愈猖獗，這也是企業面臨的主要資安威脅。

資安署指出，公開資料顯示，去年台灣至少有7家知名企業揭露遭勒索軟體或勒索病毒攻擊，涵蓋醫療、電子零組件、汽車零配件、醫藥及塑膠製造等領域。今年截至7月22日，至少有5家企業揭露曾遭勒索病毒攻擊，產業橫跨造紙、生技製造、半導體設備及電子零組件等領域。

資安署稽核檢查組組長林郁傑簡報說明，勒索軟體常見入侵管道包括釣魚郵件、惡意網站、系統漏洞或非法軟體，且隨著生成式人工智慧（AI）技術發展，攻擊的精準度與速度大幅提升，使全球攻擊事件快速增加。

林郁傑指出，多數勒索事件不是瞬間發生，而是先潛伏、再加密、最後勒索；一旦遭受攻擊，恐面臨資料遺失、服務中斷、財務損失及聲譽受損等嚴重後果。

林郁傑表示，民眾、企業及機關平時應提高資安意識，掌握4大防範重點。首先為建立定期備份習慣，採用「3-2-1備份原則」，也就是至少備份3份資料、使用2種不同形式媒體，並保留1份異地備份，同時測試還原機制，確保資料可用。

他指出，第2為保持作業系統、應用程式及防毒軟體更新，即時修補漏洞，以關閉可能的入侵通道。第3，強化帳密安全，建議密碼長度至少15碼，包括大小寫字母、數字及符號，避免跨平台重複使用，並啟用兩步驟驗證。第4，提高對不明簡訊、電子郵件與連結的警覺心，切勿盲目點擊或下載附件，防範利用AI生成的逼真誘餌。

林郁傑提醒，若疑似遭受勒索軟體攻擊，應立即切斷網路連線，避免攻擊持續擴散；切勿支付贖金，並保留畫面及證據，尋求資安專家協助，識別入侵途徑，確認是否有資料外洩情形。事後也應向警方報案，通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC），同時更換重要帳號密碼、重建系統及備份復原。

媒體關注日前有駭客公開點名逾90家台灣企業，蔡福隆表示，資安署已進行釐清，部分為舊設備問題，企業已更新處理。他也提醒，被列入清單的企業應檢視VPN、防火牆及雲端服務是否有異常登入，並關閉非必要對外介面，更新對外設備帳密及軟體版本。