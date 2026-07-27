快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科與熊本科學園區簽 MOU 攜手打造臺日半導體創新合作平台

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科與熊本科學園區簽署MOU 。竹科管理局／提供
竹科與熊本科學園區簽署MOU 。竹科管理局／提供

為配合政府推動臺日科技合作及半導體產業國際布局政策，深化與日本九州半導體聚落交流，竹科管理局局長胡世民27日與日本熊本縣木村敬知事及三井不動產細田恭祐代表理事共同簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄，建立園區合作機制，未來將在半導體、新創育成、人才培育及產業交流等領域深化合作，共同打造臺日科技創新合作平台。

近年來全球半導體產業鏈加速重組，日本積極推動半導體產業復興，熊本更因國際半導體大廠投資及相關供應鏈聚集，快速發展成為日本最具代表性的半導體重鎮。由熊本縣、合志市及三井不動產共同推動的熊本科學園區，以建構「日本型科學園區」為目標，結合研發設施、育成中心、共享無塵室、辦公空間及產官學交流平台，打造從研究開發、技術驗證到產業應用的完整創新生態系，並透過一站式服務協助海外企業及研究機構進駐日本市場。

新竹科學園區為全球最重要的半導體產業聚落之一，經過45年的發展，已建立完整的半導體供應鏈及創新研發生態系，聚集晶片設計、晶圓製造、封裝測試、設備材料及IC應用等上下游產業，形成世界級科技聚落。

科管局與熊本縣及三井不動產近年持續保持密切交流，雙方多次就科學園區發展、半導體產業布局及新創生態等議題交換意見。此次簽署合作備忘錄，不僅象徵雙方建立長期且制度化的合作夥伴關係，更呼應臺日共同推動科技創新及提升供應鏈韌性的發展方向。

未來科管局將持續秉持開放合作精神，深化與國際重要科技園區的夥伴關係，促進人才、技術及產業資源交流，協助園區廠商拓展海外布局，並攜手打造更具競爭力的全球半導體創新生態系。

竹科管理局胡世民局長（左起），熊本縣知事木村敬，三井不動產代表理事細田恭祐。竹科管理局／提供
竹科管理局胡世民局長（左起），熊本縣知事木村敬，三井不動產代表理事細田恭祐。竹科管理局／提供

熊本 半導體 竹科

延伸閱讀

三井不動產設實體AI中心 攜手日台企業開發新一代半導體

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

台英無人機產業首度合作法茵堡航展 正式展開產業交流

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

相關新聞

竹科與熊本科學園區簽 MOU 攜手打造臺日半導體創新合作平台

為配合政府推動臺日科技合作及半導體產業國際布局政策，深化與日本九州半導體聚落交流，竹科管理局局長胡世民27日與日本熊本縣木村敬知事及三井不動產細田恭祐代表理事共同簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄，建立園區合作機制，未來將在半導體、新創育成、人才培育及產業交流等領域深化合作，共同打造臺日科技創新合作平台。

AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區成績揭曉，科技餐飲與智慧自動化業者優豈公司，從眾多團隊中脫穎而出，摘下冠軍，將代表赴美角逐百萬美元創業總獎金。

全球載板市場至2028年穩居賣方市場 臻鼎小金雞禮鼎已獲利

全球載板市場至2028年可望穩居賣方市場，受惠於AI需求高漲與客戶積極預訂產能，部分載板廠訂單能見度已達2030年，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）同步看好市場趨勢，臻鼎旗下小金雞禮鼎為載板新進者但今年首季也已獲利，表現優於市場預期。

先進封裝產值 挑戰千億美元

研調機構Yole最新報告上修全球先進封裝市場產值預估，看好相關產值將提前在2031年突破千億美元大關、達1,090億美元以上，創新高，且短期內市場仍將供不應求，引領台積電、日月光投控、力成等台廠營運衝鋒。

雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

微軟、臉書母公司Meta及亞馬遜等三大雲端服務供應商（CSP）本周將陸續公布上季財報，預料都將繳出亮眼營收成績，並可能跟進Alphabet調升資本支出腳步，全力搶攻AI商機，卻也可能對自由現金流造成壓力。

「晶片業短期不會不景氣」 AI教父黃仁勳信心喊話：這次不一樣

「AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。