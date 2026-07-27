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AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
Startup World Cup 首度規劃高雄賽區。記者郭韋綺／翻攝
Startup World Cup 首度規劃高雄賽區。記者郭韋綺／翻攝

全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區成績揭曉，科技餐飲與智慧自動化業者優豈公司，從眾多團隊中脫穎而出，摘下冠軍，將代表赴美角逐百萬美元創業總獎金。

今年是Startup World Cup首度規劃高雄賽區，吸引來自美國、日本、歐洲及東南亞等地創投機構、企業代表、國際評審及新創團隊齊聚，讓南台灣成為世界級新創競重要據點。

不同於一般創業競賽著重技術展示，賽事以「From Demo to Deal」為核心，讓新創團隊不只是展示產品，而是真正獲得投資人青睞、找到商業合作機會，拓展海外市場，將創意轉化為訂單、合作與投資。

另「Startup Connect 1-on-1國際商務媒合會」邀請21位全球創投、企業領袖及產業專家，與入圍Top 50團隊進行一對一商務媒合，直接對接國際資本與企業資源，也設計晚宴讓創業者、企業及投資人有更多深度交流機會，為未來合作預留更多可能性。

決賽成績揭曉，11位國際主審及30位專業陪審團，從Top 15決賽團隊評選優豈公司獲得優勝，11月代表前進美國矽谷與全球各地冠軍隊伍競逐世界總決賽，挑戰超過台幣3千萬元創業獎金，並爭取更多與國際企業、創投及產業鏈合作機會。

優豈由台灣半導體工程師林志鴻創辦，以AI結合物聯網打造無人智慧食堂，自動烹調日式拉麵、珍珠奶茶等美食，提供24小時餐飲服務，這次透過世界級賽事，可望串聯矽谷及全球創新資源站上國際舞台。

青年局長林楷軒代表市府出席晚宴及總決賽，他表示，高雄布局半導體、AI、智慧製造及數位科技等前瞻產業，推動青創及國際創新，這次透過世界級賽事可望串聯矽谷及全球創新資源站上國際舞台，深化合作及產業升級。

承辦單位仙人掌創業服務表示，近年團隊與矽谷、亞利桑那、日本及東南亞等創新聚落建立合作，盼為台灣建立長期串聯全球資源的平台，讓更多台灣新創與國際企業、投資人接軌，被世界看見。

Startup World Cup 高雄國際交流晚宴，國內外創業家、企業及投資人齊聚高雄建立合作連結。記者郭韋綺／翻攝
Startup World Cup 高雄國際交流晚宴，國內外創業家、企業及投資人齊聚高雄建立合作連結。記者郭韋綺／翻攝

2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區舉辦15總決賽，最終由優豈公司奪冠。記者郭韋綺／翻攝
2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區舉辦15總決賽，最終由優豈公司奪冠。記者郭韋綺／翻攝

高市青年局長林楷軒代表市府出席 Startup World Cup 高雄賽區總決賽並致詞。記者郭韋綺／翻攝
高市青年局長林楷軒代表市府出席 Startup World Cup 高雄賽區總決賽並致詞。記者郭韋綺／翻攝

全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup首度規畫高雄賽區，同時舉辦專家論壇。記者郭韋綺／翻攝
全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup首度規畫高雄賽區，同時舉辦專家論壇。記者郭韋綺／翻攝

勝出隊伍冠軍優豈公司創辦人林志鴻（中）出席領獎。記者郭韋綺／翻攝
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矽谷 創投

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