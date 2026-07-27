AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區成績揭曉，科技餐飲與智慧自動化業者優豈公司，從眾多團隊中脫穎而出，摘下冠軍，將代表赴美角逐百萬美元創業總獎金。

今年是Startup World Cup首度規劃高雄賽區，吸引來自美國、日本、歐洲及東南亞等地創投機構、企業代表、國際評審及新創團隊齊聚，讓南台灣成為世界級新創競重要據點。

不同於一般創業競賽著重技術展示，賽事以「From Demo to Deal」為核心，讓新創團隊不只是展示產品，而是真正獲得投資人青睞、找到商業合作機會，拓展海外市場，將創意轉化為訂單、合作與投資。

另「Startup Connect 1-on-1國際商務媒合會」邀請21位全球創投、企業領袖及產業專家，與入圍Top 50團隊進行一對一商務媒合，直接對接國際資本與企業資源，也設計晚宴讓創業者、企業及投資人有更多深度交流機會，為未來合作預留更多可能性。

決賽成績揭曉，11位國際主審及30位專業陪審團，從Top 15決賽團隊評選優豈公司獲得優勝，11月代表前進美國矽谷與全球各地冠軍隊伍競逐世界總決賽，挑戰超過台幣3千萬元創業獎金，並爭取更多與國際企業、創投及產業鏈合作機會。

優豈由台灣半導體工程師林志鴻創辦，以AI結合物聯網打造無人智慧食堂，自動烹調日式拉麵、珍珠奶茶等美食，提供24小時餐飲服務，這次透過世界級賽事，可望串聯矽谷及全球創新資源站上國際舞台。

青年局長林楷軒代表市府出席晚宴及總決賽，他表示，高雄布局半導體、AI、智慧製造及數位科技等前瞻產業，推動青創及國際創新，這次透過世界級賽事可望串聯矽谷及全球創新資源站上國際舞台，深化合作及產業升級。

承辦單位仙人掌創業服務表示，近年團隊與矽谷、亞利桑那、日本及東南亞等創新聚落建立合作，盼為台灣建立長期串聯全球資源的平台，讓更多台灣新創與國際企業、投資人接軌，被世界看見。

Startup World Cup 高雄國際交流晚宴，國內外創業家、企業及投資人齊聚高雄建立合作連結。記者郭韋綺／翻攝

2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區舉辦15總決賽，最終由優豈公司奪冠。記者郭韋綺／翻攝

高市青年局長林楷軒代表市府出席 Startup World Cup 高雄賽區總決賽並致詞。記者郭韋綺／翻攝

全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup首度規畫高雄賽區，同時舉辦專家論壇。記者郭韋綺／翻攝