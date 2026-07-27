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全球載板市場至2028年穩居賣方市場 臻鼎小金雞禮鼎已獲利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）。記者尹慧中攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）。記者尹慧中攝影

全球載板市場至2028年可望穩居賣方市場，受惠於AI需求高漲與客戶積極預訂產能，部分載板廠訂單能見度已達2030年，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）同步看好市場趨勢，臻鼎旗下小金雞禮鼎為載板新進者但今年首季也已獲利，表現優於市場預期。

臻鼎-KY（4958）集團旗下IC載板廠禮鼎雖然是載板市場新進者但已有佳績，禮鼎近期也獲半導體大廠與CSP廠積極洽談產能，禮鼎董事長李定轉表示，AI讓高階IC載板產業出現結構性改變，不僅產業訂單平均已排到3年後，積極擴產也無法滿足客戶龐大需求，未來IC載板產業只會成長斜率放緩，不會出現供需反轉。

依據公開資訊，受惠於AI需求大爆發，BT及ABF價格持續調漲，搭配經濟規模效益顯現，禮鼎已於2026年第1季正式邁向獲利，單季獲利達5011萬人民幣。

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