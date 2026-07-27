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TWNIC 推出「.tw數位起家厝」概念，呼籲以專屬.tw 網域建立官方網站

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為協助企業建立自主且可持續經營的數位據點，台灣網路資訊中心（TWNIC）推出「.tw數位起家厝」概念，透過申請專屬.tw網域建立官方網站、企業信箱等數位基礎建設，打造品牌官方入口，逐步累積第一方數據與數位資產，降低對單一平台流量的依賴。

TWNIC指出，隨著社群平台演算法持續變動、廣告成本不斷攀升，企業開始從追求短期流量，轉向經營可長期累積的數位資產。據調查顯示，高達93%的行銷人員認為第一方數據的重要性較以往更加提升，自有網站與專屬網域不僅是品牌在數位世界中的官方入口，更是累積第一方數據、建立數位信任及發展長期競爭力的重要基礎，「後平台時代」來臨。

TWNIC推出「.tw數位起家厝」概念，讓.tw網域如同品牌在網路世界中的起家厝，將虛擬流量轉化為可自主掌握的數位資產，為品牌長期發展奠定基礎，結合三大優勢，鼓勵品牌企業在數位世界中打造屬於自己的.tw門牌與據點。首先是低濫用率，「.tw」作為國碼域名，建立完整反濫用通報機制，去年《防治國碼頂級域名濫用透明度報告》顯示，全年度八萬多件通報中，.tw僅佔870件。截至7月22日，國際網路安全與威脅情報組織Spamhaus Project針對眾多後綴不良聲譽進行的評分中，.tw獲得極佳的0.6分，其展現優異的域名聲譽，是企業長期穩健經營的最佳選擇。

其次可提升品牌信任感，.tw 網域深耕台灣多年，在地消費者辨識度高，根據TWNIC統計，47%的網站管理者認為網域後綴會影響使用者信任感；超過六成民眾對 .tw 網域具有高度信任度。品牌使用 .tw 網域將有助於提升消費者對官方網站的信賴感，降低辨識成本，建立更安心的瀏覽體驗。

第三是在地服務，TWNIC攜手在地受理註冊機構，提供.tw註冊與後續中文客服與申訴協助服務，免除與國外公司溝通常有的語言隔閡與語意理解的溝通成本，協助企業快速處理網域相關問題，讓品牌在建立數位據點的過程中更具保障。

TWNIC也積極將.tw網域建構為可信任網路的一環，並推出「綠色域名認證」數位信任服務，協助企業建立穩定且可信賴的數位基礎建設，讓品牌在快速變動的數位環境中，仍能擁有屬於自己的官方門牌與長期經營的數位資產。

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