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PCB 載板廠財報將陸續公布 欣興、景碩、南電、臻鼎獲利受關注
PCB載板廠財報將陸續公布，載板龍頭欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）以及臻鼎（4958）獲利與營運展望受關注。欣興方面法人看好財報獲利持續季成長雖有業外干擾但預期毛利率持續走高，南電方面也預估毛利率持續向上。
欣興為載板龍頭預計7月29日召開法說會釋出最新展望。欣興6月營收148.97億元，續創新高，月增6%，年增36.31%；上半年營收803.36億元，年增28.42%。外界看好，欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，下半年營運可望逐季走高。
景碩方面公司115年第2季財務報告董事會召開日期為115年07月31日，法人也看好景碩毛利率可望超越市場預期，下半年獲利隨營收升溫。
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