快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 新材料轉型蓄勢待發 亞電2027年迎放量期

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

軟板材料廠亞電（4939）積極揮別傳統消費性電子紅海，憑藉M10等級PTFE混搭材料，叩關AI伺服器及半導體先進封裝供應鏈。亞電27日早盤以62.4元開出，一度上探63.9元，盤中隨大盤震盪回落至59.7元、跌幅4.78%，但AI新材料送樣及後續認證進度，仍是市場關注焦點。

亞電董事長李建輝表示，目前業界M9高頻玻纖布供應吃緊，純PTFE方案又因材料過軟，難以支撐伺服器多層板結構。亞電因此以自行研發、散耗因數僅萬分之三的M10等級PTFE基板，搭配既有M9預浸布，在提升電性表現的同時，也讓硬板廠無須更換設備及壓合製程，有助加快客戶導入與認證。

除AI伺服器外，亞電也將多年累積的補強板技術延伸至CoWoS及CoPoS所需的抗翹曲材料。目前相關產品正進入密集驗證階段，下半年可望陸續取得初步測試結果，今年先以設備建置及小量試產為主，預期2027至2028年進入較明顯的營收放量期，轉型效益可望逐步浮現。

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

台達電攻AI電力革命邁步 傳與英飛凌簽650億元碳化矽供貨長約

華新半導體事業 邁入成長周期

AI晶片需求2027年估飆破2200萬顆！台積電法說扮風向球 00891、00904跌幅收斂

相關新聞

AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

全球指標性創業競賽2026 Taiwan Startup World Cup高雄賽區成績揭曉，科技餐飲與智慧自動化業者優豈公司，從眾多團隊中脫穎而出，摘下冠軍，將代表赴美角逐百萬美元創業總獎金。

全球載板市場至2028年穩居賣方市場 臻鼎小金雞禮鼎已獲利

全球載板市場至2028年可望穩居賣方市場，受惠於AI需求高漲與客戶積極預訂產能，部分載板廠訂單能見度已達2030年，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）同步看好市場趨勢，臻鼎旗下小金雞禮鼎為載板新進者但今年首季也已獲利，表現優於市場預期。

先進封裝產值 挑戰千億美元

研調機構Yole最新報告上修全球先進封裝市場產值預估，看好相關產值將提前在2031年突破千億美元大關、達1,090億美元以上，創新高，且短期內市場仍將供不應求，引領台積電、日月光投控、力成等台廠營運衝鋒。

雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

微軟、臉書母公司Meta及亞馬遜等三大雲端服務供應商（CSP）本周將陸續公布上季財報，預料都將繳出亮眼營收成績，並可能跟進Alphabet調升資本支出腳步，全力搶攻AI商機，卻也可能對自由現金流造成壓力。

「晶片業短期不會不景氣」 AI教父黃仁勳信心喊話：這次不一樣

「AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍。

台達電攻AI電力革命邁步 傳與英飛凌簽650億元碳化矽供貨長約

市場傳出，台達電與全球功率半導體巨頭德商英飛凌（Infineon）簽訂總金額20億美元（約新台幣650億元）的碳化矽（SiC）供貨長約（LTA），為台達電在新冠疫情後第一次簽下供料長約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。