AI 新材料轉型蓄勢待發 亞電2027年迎放量期

軟板材料廠亞電（4939）積極揮別傳統消費性電子紅海，憑藉M10等級PTFE混搭材料，叩關AI伺服器及半導體先進封裝供應鏈。亞電27日早盤以62.4元開出，一度上探63.9元，盤中隨大盤震盪回落至59.7元、跌幅4.78%，但AI新材料送樣及後續認證進度，仍是市場關注焦點。

亞電董事長李建輝表示，目前業界M9高頻玻纖布供應吃緊，純PTFE方案又因材料過軟，難以支撐伺服器多層板結構。亞電因此以自行研發、散耗因數僅萬分之三的M10等級PTFE基板，搭配既有M9預浸布，在提升電性表現的同時，也讓硬板廠無須更換設備及壓合製程，有助加快客戶導入與認證。

除AI伺服器外，亞電也將多年累積的補強板技術延伸至CoWoS及CoPoS所需的抗翹曲材料。目前相關產品正進入密集驗證階段，下半年可望陸續取得初步測試結果，今年先以設備建置及小量試產為主，預期2027至2028年進入較明顯的營收放量期，轉型效益可望逐步浮現。