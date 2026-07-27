在野力推「新護國神山」 藍黨團促無人機條例今出委員會

捍衛國防無人機產業自主，立法院經濟、國防、財政三委員會27日聯席審查各版草案。國民黨立法院黨團強調，無人機是現代不對稱作戰的核心，黨團提案匡列新台幣2,400億元預算，是為了真正「建構本土完整供應鏈」。

黨團質疑，經濟部「無人載具產業發展統籌型計畫」，六年僅編列442億元，平均一年不到74億元，這完全是「零碎買裝備」短視的買辦思維，根本無力支撐國防自主的戰略高度。國民黨團鄭重呼籲，中央不要為了政治算計進行技術性阻擋，切勿成為扼殺台灣無人機產業的元兇。

黨團指出，要將無人機打造為台灣下一座「護國神山」，不能只靠大內宣與口號，必須具備法制基礎與規模經濟。

黨團表示，這2,400億元絕非空白支票，而是與時間賽跑的戰略投資。透過專法，預算將採「分年編列、滾動考核」，確保資金長期、穩定地投入研發與量產，協助國內廠商建立供應鏈自主能力、捍衛國防自主需求。

黨團也說，同時，專法內建嚴格的防弊與審計機制，徹底杜絕過去特定專案中「空殼公司分杯羹」、「小吃店接大單」、「賣馬桶搶火藥標案」的採購亂象，確保納稅人的每一塊錢都化為實質國防戰力。

黨團表示，若民進黨真的重視國防安全與產業發展，請在今日委員會聯席審查中展現具體誠意、不杯葛，盡速完成立法程序。朝野共同建立制度，促成條例早日二、三讀。

黨團認為，只有穩定的法源與充足的活水，台灣的無人機產業才能真正具備國際競爭力，為國家建立安全與經濟發展建構可長可久產業發展與國防自主的雙引擎。