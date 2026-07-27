磐儀結盟統一資訊 導入智慧倉儲解決方案

工業電腦廠磐儀科技今天宣布，與資訊整合服務商統一資訊共同打造的WMS智慧倉儲解決方案，已導入磐儀智慧工廠並順利上線運作，雙方合作邁入實地驗證。

磐儀發布新聞稿指出，此方案結合磐儀工業用PDA行動裝置與統一資訊LumineOne WMS（倉儲管理系統）軟體，協助製造業從人工作業升級為數位化管理。例如，透過急件驗收看板，當產線有緊急進料需求時，系統即時顯示警示，取代人工電話或郵件通知，可縮短反應時間並降低缺料風險。

此外，導入智慧倉儲解決方案後，透過自動驗證機制可降低漏掃與輸入錯誤，磐儀工廠庫存正確率穩定維持在99%以上。

磐儀董事長李明表示，此次率先於磐儀工廠導入LumineOne WMS智慧倉儲解決方案，驗證了磐儀在工業行動裝置的技術與統一資訊在WMS領域的經驗可有效結合，為客戶提供從前端操作到後台管理的一站式解決方案。