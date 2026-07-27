快訊

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

晚餐吃很飽隔天仍爆餓？破解清晨飢餓感 4招穩定血糖避免越吃越胖

台灣唯一專業產仲鎢酸銨老闆家中遭綁遇害 產業敏感引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

台英無人機產業首度合作 聚焦研發行銷、國際拓展

中央社／ 台北27日電

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天宣布，已與英國國防產業協會簽署合作備忘錄，台灣與英國雙邊無人機產業首度展開交流，台英將在無人機的研發與行銷上建立產業交流平台，參與彼此的國際業務拓展計畫。

簽署合作備忘錄由漢翔總經理莊秀美代表聯盟，與英國國防產業協會執行長克雷文（Kevin Craven），在駐英代表姚金祥與ADS國際事務處處長瑪里安努（Julie Marionneau）見證下完成簽署。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今天發布新聞表示，上週前往英國參加世界3大航展之一的法茵堡航展，並於7月23日與英國國防產業協會（ADS Group）簽署合作備忘錄，台灣與英國雙邊無人機產業，首度展開正式交流。

根據合作協議，台灣與英國將在無人機的研發與行銷上建立產業交流平台，參與彼此的國際業務拓展計畫，並進一步探索其他合作可能性。其核心目的是為推動實質合作與雙邊投資，提升台灣與英國在無人機技術及全球競爭力。簽約儀式完成後，雙邊業者隨即進行深度商務洽談。

台灣卓越無人機海外商機聯盟主席曹進平委派漢翔總經理莊秀美代理出席，並率領航太公會及多家聯盟廠商參與此盛會。莊秀美致詞表示，有絕對的信心，台灣能成為英國航太與國防產業在亞太地區最安全、最可靠，且最具製造能量的策略夥伴。

ADS Group執行長克雷文強調，透過此交流平台的建立，雙邊在技術研發與製造的優勢將充分發揮，讓無人機產業持續成長，期待與台灣卓越無人機海外商機聯盟的合作，創造出更多新的全球商機。

ADS是英國最具代表性的全國性產業協會之一，旗下涵蓋航空、國防、安全與太空等領域超過2000家會員，ADS的子公司法茵堡國際展覽公司（FarnboroughInternational），也是法茵堡航展的主辦方。

台灣卓越無人機海外商機聯盟表示，目前聯盟已與歐、美、亞共9個國家、15個無人機組織締結盟友，今年上半年已密集前往德國、美國及日本等地，與當地業者組織洽商，展現拓展全球商機的強烈企圖心。

漢翔 無人機

延伸閱讀

台英無人機產業首度合作法茵堡航展 正式展開產業交流

國防巨擘砸錢力捧新創 全球今年來創投投資額創高

英國AI副大臣：晶片製造和硬體建設是再工業化重點

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

相關新聞

先進封裝產值 挑戰千億美元

研調機構Yole最新報告上修全球先進封裝市場產值預估，看好相關產值將提前在2031年突破千億美元大關、達1,090億美元以上，創新高，且短期內市場仍將供不應求，引領台積電、日月光投控、力成等台廠營運衝鋒。

雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

微軟、臉書母公司Meta及亞馬遜等三大雲端服務供應商（CSP）本周將陸續公布上季財報，預料都將繳出亮眼營收成績，並可能跟進Alphabet調升資本支出腳步，全力搶攻AI商機，卻也可能對自由現金流造成壓力。

「晶片業短期不會不景氣」 AI教父黃仁勳信心喊話：這次不一樣

「AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍。

台達電攻AI電力革命邁步 傳與英飛凌簽650億元碳化矽供貨長約

市場傳出，台達電與全球功率半導體巨頭德商英飛凌（Infineon）簽訂總金額20億美元（約新台幣650億元）的碳化矽（SiC）供貨長約（LTA），為台達電在新冠疫情後第一次簽下供料長約。

台達電搭上電動車回溫商機

碳化矽（SiC）不僅是輝達「AI電力大革命」必備的電源元件，也是電動車關鍵零組件之一。近期國際油價再次飆破100美元大關，激勵電動車銷售，台達電在電動車市場扮演要角，傳出與英飛凌簽訂碳化矽供貨長約，不僅提前備妥輝達訂單所需，也有助迎接這波電動車市況反彈商機。

輝達晶片要上月球 光學、機器視覺概念股進補

輝達擴大GPU布局，將Jetson晶片送上月球，以相關設備協助月球探勘任務，合作夥伴Lunar Outpost表示，如果能成功讓晶片在月球環境中穩定運行，未來月球車就能夠擁有更強的自主能力，更快完成環境感知、數據處理和決策，將帶動大量光學鏡頭需求，以及演算法效率升級需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。