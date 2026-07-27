台英無人機產業首度合作 聚焦研發行銷、國際拓展

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天宣布，已與英國國防產業協會簽署合作備忘錄，台灣與英國雙邊無人機產業首度展開交流，台英將在無人機的研發與行銷上建立產業交流平台，參與彼此的國際業務拓展計畫。

簽署合作備忘錄由漢翔總經理莊秀美代表聯盟，與英國國防產業協會執行長克雷文（Kevin Craven），在駐英代表姚金祥與ADS國際事務處處長瑪里安努（Julie Marionneau）見證下完成簽署。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今天發布新聞表示，上週前往英國參加世界3大航展之一的法茵堡航展，並於7月23日與英國國防產業協會（ADS Group）簽署合作備忘錄，台灣與英國雙邊無人機產業，首度展開正式交流。

根據合作協議，台灣與英國將在無人機的研發與行銷上建立產業交流平台，參與彼此的國際業務拓展計畫，並進一步探索其他合作可能性。其核心目的是為推動實質合作與雙邊投資，提升台灣與英國在無人機技術及全球競爭力。簽約儀式完成後，雙邊業者隨即進行深度商務洽談。

台灣卓越無人機海外商機聯盟主席曹進平委派漢翔總經理莊秀美代理出席，並率領航太公會及多家聯盟廠商參與此盛會。莊秀美致詞表示，有絕對的信心，台灣能成為英國航太與國防產業在亞太地區最安全、最可靠，且最具製造能量的策略夥伴。

ADS Group執行長克雷文強調，透過此交流平台的建立，雙邊在技術研發與製造的優勢將充分發揮，讓無人機產業持續成長，期待與台灣卓越無人機海外商機聯盟的合作，創造出更多新的全球商機。

ADS是英國最具代表性的全國性產業協會之一，旗下涵蓋航空、國防、安全與太空等領域超過2000家會員，ADS的子公司法茵堡國際展覽公司（FarnboroughInternational），也是法茵堡航展的主辦方。

台灣卓越無人機海外商機聯盟表示，目前聯盟已與歐、美、亞共9個國家、15個無人機組織締結盟友，今年上半年已密集前往德國、美國及日本等地，與當地業者組織洽商，展現拓展全球商機的強烈企圖心。