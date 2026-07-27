串流影音掀即時內容戰 台灣大推MyVideo TV

串流影音的競爭從片庫規模轉向即時內容，台灣大哥大宣布，MyVideo將於8月1日推出MyVideo TV，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式，也意味著OTT市場眼球經濟的模式轉變。

近年國內OTT平台競爭已從早期比拚片庫規模、獨家影劇內容，逐漸轉向「即時內容」與使用黏著度的競爭。運動賽事、新聞直播等具時效性的內容，能吸引用戶固定回到平台收看，也有助提升訂閱續約率。

台灣大哥大發布訊息表示，MyVideo今年3月上線運動賽事直播後，帶動直播觀看人數躍升6倍、付費會員數年增近2成。

看準運動賽事與新聞直播的成長動能，台灣大宣布，MyVideo將於8月1日推出MyVideo TV，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式；補齊過去在電視頻道端的空缺，在單一應用程式內可切換OTT隨選看片與即時看電視兩種模式。

台灣大指出，MyVideo TV頻道陣容橫跨時事、運動與家庭娛樂3領域。時事類別網羅東森新聞台、三立iNEWS、民視新聞台、鏡電視新聞台、東森財經新聞，並延伸至新聞國際頻道。

運動賽事方面，台灣大指出，MyVideo TV提供4隊中華職棒全主場對戰，含括富邦悍將、味全龍及統一7-ELEVEn獅，樂天桃猿主場賽程可透過DAZN收看；此外，也整合日本職棒、國際網球及高爾夫等海外賽事資源。家庭娛樂部分納入MOMO親子台、BBCPlayer系列，以及CI罪案偵緝頻道，未來將持續擴充頻道陣容。

業界人士分析，隨著MyVideo補足電視頻道服務，意味國內OTT平台正從純隨選影音（VOD），進一步朝整合隨選與直播（Live TV）的混合模式發展，眼球經濟的競爭焦點已轉變。