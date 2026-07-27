快訊

王凱驟逝！姊姊悲憶「前一天才聯絡」 最後通話成永別

代理教師荒／師選校先避雷 「代理雷達」揭簡章沒說的事

56歲指揮家陳一夫猝逝！前一天才急診發文：大家都要健健康康

聽新聞
0:00 / 0:00

台英無人機產業首度合作法茵堡航展 正式展開產業交流

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）日前前往英國參與世界三大航展之一的法茵堡航展，並於7月23日與英國國防產業協會（ADS Group）簽署合作備忘錄（MOU），雙方首度建立正式產業交流平台，將共同推動無人機技術研發、市場拓展及國際合作。

簽署儀式由漢翔總經理莊秀美代表聯盟，與ADS Group執行長Kevin Craven共同完成，並由駐英國代表處大使姚金祥及ADS國際事務處處長Julie Marionneau見證。這也是台英無人機產業首次建立正式合作機制，象徵雙方未來將朝更緊密的產業合作發展。

依據合作備忘錄內容，雙方將建立無人機產業交流平台，推動技術研發、製造及市場行銷等領域合作，並共同參與彼此的國際業務拓展計畫，進一步探索投資與供應鏈合作機會。簽署完成後，台英雙方業者也立即展開商務媒合與交流，希望促成更多跨國合作。

莊秀美表示，很榮幸代表聯盟完成合作備忘錄簽署，台灣擁有完整的製造能量與供應鏈基礎，期待成為英國航太與國防產業在亞太地區安全且可靠的策略合作夥伴。

ADS Group執行長Kevin Craven則表示，透過交流平台的建立，雙方可結合台灣與英國在技術研發及製造方面的優勢，共同推動無人機產業發展，並創造更多國際合作與商業機會。

ADS Group是英國重要的全國性產業協會，會員超過2,000家，涵蓋航空、國防、安全及太空等領域，其子公司法茵堡國際展覽公司也是法茵堡航展的主辦單位。

台灣卓越無人機海外商機聯盟則是在經濟部指導下，由金屬工業研究發展中心與漢翔公司共同推動成立，目前由漢翔公司董事長曹進平擔任聯盟主席。聯盟成立以來持續拓展海外合作，目前已與歐、美、亞共9個國家、15個無人機相關組織建立合作關係。今年上半年也陸續前往德國、美國及日本等地交流，持續拓展國際市場，深化台灣無人機供應鏈的全球布局。

無人機 漢翔

延伸閱讀

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

台南一中攜手成大 共同培育火箭科技研發人才

國防巨擘砸錢力捧新創 全球今年來創投投資額創高

民眾黨團力拚無人機條例送出委員會 併案送黨團協商理性討論

相關新聞

先進封裝產值 挑戰千億美元

研調機構Yole最新報告上修全球先進封裝市場產值預估，看好相關產值將提前在2031年突破千億美元大關、達1,090億美元以上，創新高，且短期內市場仍將供不應求，引領台積電、日月光投控、力成等台廠營運衝鋒。

雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

微軟、臉書母公司Meta及亞馬遜等三大雲端服務供應商（CSP）本周將陸續公布上季財報，預料都將繳出亮眼營收成績，並可能跟進Alphabet調升資本支出腳步，全力搶攻AI商機，卻也可能對自由現金流造成壓力。

「晶片業短期不會不景氣」 AI教父黃仁勳信心喊話：這次不一樣

「AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍。

台達電攻AI電力革命邁步 傳與英飛凌簽650億元碳化矽供貨長約

市場傳出，台達電與全球功率半導體巨頭德商英飛凌（Infineon）簽訂總金額20億美元（約新台幣650億元）的碳化矽（SiC）供貨長約（LTA），為台達電在新冠疫情後第一次簽下供料長約。

台達電搭上電動車回溫商機

碳化矽（SiC）不僅是輝達「AI電力大革命」必備的電源元件，也是電動車關鍵零組件之一。近期國際油價再次飆破100美元大關，激勵電動車銷售，台達電在電動車市場扮演要角，傳出與英飛凌簽訂碳化矽供貨長約，不僅提前備妥輝達訂單所需，也有助迎接這波電動車市況反彈商機。

輝達晶片要上月球 光學、機器視覺概念股進補

輝達擴大GPU布局，將Jetson晶片送上月球，以相關設備協助月球探勘任務，合作夥伴Lunar Outpost表示，如果能成功讓晶片在月球環境中穩定運行，未來月球車就能夠擁有更強的自主能力，更快完成環境感知、數據處理和決策，將帶動大量光學鏡頭需求，以及演算法效率升級需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。