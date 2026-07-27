台英無人機產業首度合作法茵堡航展 正式展開產業交流

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）日前前往英國參與世界三大航展之一的法茵堡航展，並於7月23日與英國國防產業協會（ADS Group）簽署合作備忘錄（MOU），雙方首度建立正式產業交流平台，將共同推動無人機技術研發、市場拓展及國際合作。

簽署儀式由漢翔總經理莊秀美代表聯盟，與ADS Group執行長Kevin Craven共同完成，並由駐英國代表處大使姚金祥及ADS國際事務處處長Julie Marionneau見證。這也是台英無人機產業首次建立正式合作機制，象徵雙方未來將朝更緊密的產業合作發展。

依據合作備忘錄內容，雙方將建立無人機產業交流平台，推動技術研發、製造及市場行銷等領域合作，並共同參與彼此的國際業務拓展計畫，進一步探索投資與供應鏈合作機會。簽署完成後，台英雙方業者也立即展開商務媒合與交流，希望促成更多跨國合作。

莊秀美表示，很榮幸代表聯盟完成合作備忘錄簽署，台灣擁有完整的製造能量與供應鏈基礎，期待成為英國航太與國防產業在亞太地區安全且可靠的策略合作夥伴。

ADS Group執行長Kevin Craven則表示，透過交流平台的建立，雙方可結合台灣與英國在技術研發及製造方面的優勢，共同推動無人機產業發展，並創造更多國際合作與商業機會。

ADS Group是英國重要的全國性產業協會，會員超過2,000家，涵蓋航空、國防、安全及太空等領域，其子公司法茵堡國際展覽公司也是法茵堡航展的主辦單位。

台灣卓越無人機海外商機聯盟則是在經濟部指導下，由金屬工業研究發展中心與漢翔公司共同推動成立，目前由漢翔公司董事長曹進平擔任聯盟主席。聯盟成立以來持續拓展海外合作，目前已與歐、美、亞共9個國家、15個無人機相關組織建立合作關係。今年上半年也陸續前往德國、美國及日本等地交流，持續拓展國際市場，深化台灣無人機供應鏈的全球布局。