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雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

微軟、臉書母公司Meta及亞馬遜等三大雲端服務供應商（CSP）本周將陸續公布上季財報，預料都將繳出亮眼營收成績，並可能跟進Alphabet調升資本支出腳步，全力搶攻AI商機，卻也可能對自由現金流造成壓力。

微軟上季營收預料將刷新歷史紀錄，智慧雲端事業營收成長率可望連續第六季超過20%，市場關注Azure雲端事業的成長動能、供應限制、以及AI變現趨勢。

在零組件成本攀升之際，上季資本支出可能年比激增72%，分析師預期，微軟已規劃的1,900億美元全年資本支出額，會再上調。

無獨有偶，彭博資訊分析師預期，Meta也將「大幅」調高現為1,250億-1,450億美元資本支出區間展望。

Alphabet Meta 微軟

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