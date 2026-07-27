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輝達GPU挑戰首度上月球 盟立、元晶、中美晶跟著旺

經濟日報／ 記者陳昱翔李珣瑛／台北、新竹報導

輝達GPU挑戰首度上月球，業界看好未來人類有望實現月球AI資料中心的目標，而太空AI需要的太陽能發電大商機以鈣鈦礦太陽能技術最吃香，積極研發的盟立（2464）、元晶（6443）、聯合再生（3576）、中美晶（5483）等都在衝刺技術拚商機。

盟立布局鈣鈦礦太陽能電池超過三年，搭上太空AI話題。盟立董事長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

鈣鈦礦太陽能除了轉換效率佳，也兼顧透光、可彎曲、體積小等特色，被稱為新世代太空AI發電的新解方。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2024年初宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

元晶、聯合再生正投入開發在太空可用的鈣鈦礦太陽能產品。元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠，聯合再生在鈣鈦礦太陽能領域有所著墨，朝量產目標邁進。

針對太空應用的太陽能，中美晶董事長徐秀蘭先前指出「難度很高，但機會很好」，機會很好是因為台灣做太陽能電池方案的技術相對很成熟，在政治上又被認為可讓大部分國家較為放心。

中美晶目前正在進行相關研究，基於整體技術與商業化條件仍在快速演進中，對此領域保持高度關注並評估各種可能性，考慮未來採取更有效率的方式切入市場，包括策略合作或其他可加速布局的選項。

元晶 中美晶 盟立

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