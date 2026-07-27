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輝達晶片要上月球 光學、機器視覺概念股進補
輝達擴大GPU布局，將Jetson晶片送上月球，以相關設備協助月球探勘任務，合作夥伴Lunar Outpost表示，如果能成功讓晶片在月球環境中穩定運行，未來月球車就能夠擁有更強的自主能力，更快完成環境感知、數據處理和決策，將帶動大量光學鏡頭需求，以及演算法效率升級需求。
外媒報導，針對月球的相關探測，可分為兩項計畫，其一是將Jetson晶片搭載於Lunar Outpost的月球車上，控制光達系統，透過其小型化、低功耗設計，讓機器人以各類感測器收集月球數據，包括理解周圍環境並做出反應。當這項計畫證實可行，將有機會讓更多月球車登月探勘，帶動光達需求成長，亞光（3019）、佳凌（4976）、光寶科（2301）等相關概念股皆有望受惠。
隨著探索越發深入，月球車可能遇到更加複雜的環境，機器視覺演算法必須持續升級，所羅門（2359）、華晶科（3059）、佳能（2374）等廠商有望吃到商機。
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