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台達電搭上電動車回溫商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

碳化矽（SiC）不僅是輝達「AI電力大革命」必備的電源元件，也是電動車關鍵零組件之一。近期國際油價再次飆破100美元大關，激勵電動車銷售，台達電（2308）在電動車市場扮演要角，傳出與英飛凌簽訂碳化矽供貨長約，不僅提前備妥輝達訂單所需，也有助迎接這波電動車市況反彈商機。

碳化矽近期成為功率元件市場當紅炸子雞，市況價量齊揚。以全球功率半導體巨頭英飛凌為例，該公司因應市場需求強勁，以及封裝、材料等成本上揚，7月起二度針對AI伺服器電源晶片、車用IGBT及高壓MOSFET等產品價格，累計今年以來漲幅達30%，部分產品交期甚至拉長至30至40周以上，促成碳化矽需求激增。

除了全球雲端服務供應商（CSP）瘋狂投入AI基礎建設之外，市場人士分析，中東戰火推升能源價格上揚，國際油價甚至飆破百元關卡，今年以來包括特斯拉、比亞迪等電動車大廠銷售回溫，全球除了美國之外，歐洲及中國大陸電動車銷售明顯增長，進而帶動碳化矽需求走揚。

國際能源總署（IEA）預估，全球電動車市場不但沒有因國際情勢動盪下放緩，反而因高油價與能源安全壓力加速成長，2026年全球電動車銷量將達到2,300萬輛，占全球新車銷售近30%，高於2025年的25%，顯示電動車從政策導向轉向市場主導的新階段。

台達電身為全球電源龍頭，搶搭輝達「AI電力大革命」商機之餘，隨著電動車市況回暖，有利提升台達電電動車相關事業營運，此次傳出與英飛凌簽訂碳化矽供貨長約，有助台達電兩大事業發展，助力後市營運。

電動車 輝達 台達電

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