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分析師按讚AI題材 喊做多科技股
一些分析師認為，美股有如來到1999年網路泡沫破滅前夕，擔心股市將會重挫。但專家反駁說，美國企業盈餘持續成長，牛市仍有撐，建議可繼續做多AI題材，包括晶片和科技股。
美企盈餘成長快過股價，使得標普500指數過去一年來上漲近20%後，本益比卻逆勢下滑，從去年同期的23.7倍降至目前的22.1倍，支撐牛市。研究公司Earnings Scout分析師瑞克表示，本次整體財報季的表現，應會證實盈餘趨勢攀高，為股市利多。
財報季的盈餘增幅一般約為6%，但分析師估計本季整體盈餘將攀升20%，是平時的三倍以上。
另外，銀行業上周公布的盈餘展望動能也好轉，顯示盈餘的上行預期，從科技股與消費股擴大至其他類股。盈餘穩健與獲利預期動能改善，應可支持股市續漲，標普500今年有望再創歷史新高。
另一方面，空頭相信，Meta和微軟本周公布的財報會下修資本開支展望，將重創半導體類股，而資料中心在地方遭遇反對，擴張速度也可能趨緩。瑞克不同意這種看法，指出企業盈餘前景並未出現警訊，超微、英特爾、邁威爾（Marvell）等晶片股，盈餘預估持續攀升，「盈餘動能加速之時，市場通常不會觸頂」。
瑞克看好整體科技股，以微軟為例，公司下跌的只有股價，盈餘動能持續走升。
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