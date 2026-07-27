台達電攻AI電力革命邁步 傳與英飛凌簽650億元碳化矽供貨長約

市場傳出，台達電（2308）與全球功率半導體巨頭德商英飛凌（Infineon）簽訂總金額20億美元（約新台幣650億元）的碳化矽（SiC）供貨長約（LTA），為台達電在新冠疫情後第一次簽下供料長約。

碳化矽是輝達「AI電力大革命」，將電源提升至400VDC、800VDC架構不可或缺的關鍵元件，尤其800VDC時代對碳化矽需求更是大增。台達電大手筆簽約購料，業界解讀是台達電在輝達訂單有關鍵突破，積極備料以因應後續出貨所需。

市場先前傳出，輝達800VDC架構遞延，台達電股價近期大幅回檔。法人指出，若台達電果真出手大舉向英飛凌購料，意味在800VDC等新領域並未如市場消息悲觀，有助「正視聽」。

台達電昨（26）日不回應相關市場傳聞，公司即將在30日舉行法說會，法人關注財報與展望之餘，聚焦800VDC架構導入時程與進度。

談到電源對AI基礎建設重要性，台達電總裁暨營運長張訓海日前表示，台達電很早就規劃做800VDC，強調下一波「用結合碳化矽和高頻電力電子技術的固態變壓器（SST），取代傳統的矽基（Silicon）變壓器」，且最晚2027年需求就會爆發。

張訓海提到，過去傳統交流電（AC）是不可調、不可控的；現在改成SST，從中高壓變化下來是可調可控，可以適應AI資料中心電力負載的上下波動。傳統電力系統要用很多電容器、電池來進行瞬間備用電力，傳統的變壓器沒辦法做調整，但SST可以，藉以提高整體端到端效率。

業界指出，SST的關鍵材料就是碳化矽，台達電積極與英飛凌簽約，及早完成輝達「AI電力大革命」關鍵元件部署。

據了解，此次台達電與英飛凌簽訂的供料長約不只是鎖定單一材料，碳化矽僅是其中一項，雙方簽長約，主要是為了確保關鍵元件供應無虞，凸顯台達電啟動全球大擴產，除鞏固料源穩定外，AI資料中心積極導入400VDC、800VDC架構，碳化矽成為未來大趨勢。

市場人士分析，2022年資料中心單一機櫃供電需求約20kW，隨著AI伺服器算力需求飆升，電力功率需求直線上揚，今年底到明年，輝達最新Vera Rubin平台伺服器單一機櫃電力需求將大幅竄升至500kW以上，甚至朝1MW（百萬瓦）邁進。意味AI機櫃功耗在四年間增加了25倍，傳統矽（Si）功率元件面臨效率及散熱瓶頸，因應耐熱及耐高壓需求，碳化矽已不只是替代需求，而是必要方案。